Aposta pel transport col·lectiu

Per primera vegada, el servei d’auto­busos depèn directament del Govern

Actualitzada 15/09/2019 a les 06:45

Amb l’arribada del setembre s’han posat en marxa les noves línies de transport regular de viatgers, que el Govern continua ajustant per satisfer la demanda ciutadana. A partir d’ara el transport d’autobusos depèn directament de l’executiu i, amb la voluntat d’impulsar la mobilitat sostenible entre la població, el preu dels abonaments s’ha reduït un 10% per promoure la fidelització del servei i premiar la clientela habitual.

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha insistit que el Govern aposta per “una mobilitat més sostenible” en el marc de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic i que, en aquest cas, les noves línies tenen l’objectiu de fomentar l’ús del transport col·lectiu.

El nostre país pateix un mal endèmic que tots coneixem: la sobresaturació de la xarxa viària, amb vehicles ocupats per una sola persona, als quals se sumen els milers de cotxes dels turistes que ens visiten anualment. És cert que les millores en la mobilitat han aconseguit un trànsit més àgil, però no n'hi ha prou: hem d’anar cap a una mobilitat més sostenible, que ens convidi a deixar el vehicle a casa i a desplaçar-nos en transport públic, d’una manera més relaxada i còmoda. Tot són avantatges: estalvi de benzina, alliberament de places d’aparcament i sobretot disminució de la presència d’automòbils a la via, amb la conseqüent reducció de les emissions contaminants, el soroll, el risc d’accidents, etc. A més de promoure el transport públic i incitar la ciutadania a deixar el vehicle a casa, Andorra ja ha iniciat la reconversió cap a un parc automobilístic elèctric: és un dels països més compromesos amb la transició energètica. De fet, el Principat se situa en el top 5 europeu de penetració de vendes de vehicles de motor elèctric. Encaminar-nos cap a una mobilitat sostenible no és només una opció, sinó que és una obligació: la legislació europea va encaminada a renovar el parc automobilístic i substituir-lo per un de més sostenible i ecològic; de fet, moltes capitals europees ja apliquen prohibicions i restriccions per als vehicles contaminants a l’hora d’accedir al centre de les ciutats.

La utilització del transport públic és l'alternativa ineludible per a transformar les ciutats en un lloc més saludable i agradable per viure.