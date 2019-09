Periodistes i opinadors anònims, sempre amb un roc a la faixa!, han fet l’agost

Actualitzada 10/09/2019 a les 20:24

Amb la tornada a l’escola, i unes primeres nevades que han arraconat les sandàlies, acomiadem un estiu calorós que ha repuntat quant a l’ocupació hotelera, dos fenòmens que esdevenen portada quan la maquinària política posa els peus en remull. Resumint, el Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra preveu un augment de 0,29 graus per dècada i la Unió Hotelera informa del creixement de l’ocupació en un 1,2%.

Fins aquí el resum periodístic d’un estiu estàndard. Ara bé, la realitat és que enguany periodistes i opinadors anònims, sempre amb un roc a la faixa!, han fet l’agost amb notícies com l’esllavissada a la Borda Sabater, els cobraments que diversos funcionaris públics han rebut de la Federació de Futbol, la batussa entre policies i joves a Sant Julià o la detenció d’una parella per mantenir relacions sexuals davant l’edifici de Govern.

Sense referents, aquesta dar­rera notícia es pot interpretar com una pujada de temperatura sobtada, un acte de rebel·lia o una conseqüència directa de l’eròtica del poder. Els fets van ocórrer a quarts de sis de la matinada i la parella, que s’havia conegut a la festa major de la capital, ella de Tarragona i ell autòcton, van deixar-se portar per la passió. Personalment, prefereixo pensar que no ho van fer emparant-se en les columnes de l’edifici sinó en la fotografia de gran format de Pompeu Fabra que els observava, imatge de l’exposició dedicada al seu testament, redactat el 1948 a Sant Julià per consignar les últimes voluntats en català. Si no hagués estat per la dona que, amb fills menors, va enregistrar-los i denunciar-los a la policia, aquest detall hauria passat per alt. Una parlant de la variant dialectal tarragonina amb un xic del bloc nord-occidental que no fa vocals neutres enllaçats per la llengua sota l’atenta mirada de Pompeu Fabra, el lingüista que va integrar les variants dialectals en la normalització de la llengua catalana.