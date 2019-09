Actualitzada 10/09/2019 a les 20:21

Ens diuen des del departament d’Estadística del Govern d’Andorra, en la seva enquesta sobre els pressupostos familiars de l’any 2018, que el preu mensual mitjà dels lloguers és de 601 euros i es queden tan amples. La majoria de residents al país devem disposar d’uns pisos molt grans perquè paguem bastant més que aquesta mitjana. És cert que es poden trobar pisos a les diferents webs immobiliàries per Internet per tan sols 500 o 550 euros, però disposen de 50 metres quadrats. A partir de 80 metres quadrats ja costen de 800 a 900 euros. Sembla com si el valor de lloguer del metre quadrat fos d’uns 10 euros. Tampoc ho puc assegurar, però, perquè jo no faig estadístiques, tan sols consultes. Aquesta enquesta, tot i que després ens diguin des de Govern que es tracta del preu mitjà que es dedica a l’immoble d’un total de 900 enquestes, es contradiu completament amb el càlcul de les immobiliàries andorranes, que xifren el preu mitjà de lloguer en 950 euros. Cal recordar que l’anterior Govern ja va haver de rectificar una enquesta que donava un preu mitjà de 563 euros per a l’any 2017. La realitat final és que cadascú pot posar el preu del lloguer al valor que vulgui a casa seva i a qui no li agradi o no pugui pagar-lo, que busqui en un altre lloc. Un tema diferent són els augments a lloguers ja en vigor i això sí que més o menys ja està controlat. El principal problema consisteix en la mancança de pisos de lloguer, que activa la llei de l’oferta i la demanda. I aquí és on el Govern hauria d’actuar, amb la promoció de pisos de lloguer. I no precisament amb pisos de 50 metres quadrats.

#1 Castellano Comunero

(11/09/19 13:25)