Reflexions per a un nou model de vida

La Universitat d’Estiu debat els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030

Actualitzada 01/09/2019 a les 06:40

Pocs són ja els que neguen les nefastes conseqüències que l’acció humana té per al planeta, però encara som a temps de revertir-ho. Entre tots podem canviar el paradigma i trobar solucions innovadores per a un nou model de consum, de transport, de producció, que sigui més sostenible. Precisament, aquest és el tema sobre el qual tractarà la 36a Universitat d’Estiu d’Andorra (UEA), que des de demà i fins dijous reflexionarà entorn el lema Innovar per a un món sostenible.

Un any més, la cita acadèmica reuneix un grapat de ponents internacionals d’alt nivell que exposaran diferents arguments sobre la sostenibilitat, des dels punts de vista de l’economia, la investigació, la producció energètica i l’educació en valors, entre altres camps. Quatre jornades de debat que també serviran per preparar la 27a Cimera iberoamericana de caps d’estat i de govern que organitza i acull Andorra l’any que ve, ja que la UEA és una excel·lent oportunitat per abordar els diversos models per garantir un desenvolupament sostenible “des d’una perspectiva de 360 graus”, segons ha dit recentment la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla.

Les conferències a la Universitat d’Estiu també serviran per reflexionar entorn de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), els quals el Govern està compromès a assolir. L’abril passat, el Consell de Ministres va aprovar el Pla estratègic nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 , el document que serveix de base per impulsar les polítiques i les iniciatives per implementar els ODS. El preàmbul de l’Agenda 2030 indica que és un “pla d’acció en favor de les persones, el planeta i la prosperitat”, amb l’objectiu “d’enfortir la pau universal dins d’un concepte més ampli de llibertat”.

El Govern d’Andorra està compromès amb els valors i els principis de l’Agenda 2030, que es debatran al llarg d’aquesta setmana, i que ens convidaran a reflexionar sobre com cadascun de nosaltres podem contribuir a implantar un sistema de vida més sostenible que l’actual i no perjudicar el planeta. La responsabilitat és de tots i, més enllà de les polítiques governamentals, cada persona pot aportar el seu gra de sorra per la salut de l’entorn i deixar un món millor per als que venen darrere nostre.