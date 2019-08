Actualitzada 30/08/2019 a les 06:40

Toca tornar a casa després de les vacances, toca tornar a la rutina diària, posar-se les piles i adaptar-se de nou als horaris de feina, les presses per agafar l’autobús o per no fer cues i trobar una plaça d’aparcament per poder deixar el cotxe i no fer tard a la feina. De fet moltes persones pateixen trastorn postvacacional, que es manifesta amb símptomes com l’ansietat, la depressió i la irritabilitat: una reacció d’estrès, que sol durar només uns dies, fins que la situació es normalitza. Per evitar-ho hi ha diversos trucs que els psicòlegs recomanen, com ara no fer unes vacances gaire llargues, no fixar-se gaires objectius durant l’estiu per evitar la frustració de no complir-los, recuperar la rutina amb tranquil·litat i també intentar trobar espai per a les nostres aficions al llarg de l’any. En la majoria de casos, les vacances hi són perquè la resta de l’any treballem. Això vol dir que no ens hauria de fer mandra tornar a la rutina i seria millor no haver de dir que s’ha acabat, perquè la bona vida l’hauríem d’intentar tenir tot l’any, gaudint de la feina que fem, treballant amb passió i amb il·lusió, compartint experiències, coneixements i assolint nous reptes, ja que gràcies a la feina ens podem permetre el luxe de fer vacances i hem de pensar que no tothom, tot i tenir feina, pot fer-ne, de vacances. Ja fa més de 10 anys de la desfeta borsària que va confirmar una crisi econòmica mundial els efectes de la qual continuen vigents; una dècada de retallades que s’han carregat molts drets i que ha assolit tant l’ocupació com el temps lliure i la possibilitat de fer vacances per a moltes famílies s’ha traduït en tot un luxe només a l’abast d’uns pocs privilegiats. Crec que si ens ho mirem bé, tornar de vacances i tornar a la feina no hauria de suposar un drama vist que no totes les persones poden gaudir d’un temps de lleure per poder fer vacances mai, ja sigui a l’estiu o a l’hivern.