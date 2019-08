El Toni, els seus pares i els seus mestres

Bon inici de curs per a tota la comunitat educativa!

Actualitzada 30/08/2019 a les 06:40

david ríos

Toni: mirar-se tot el material nou de trinca desat en el seu corresponent estoig. Comprovar que altres estris i carpetes, llibretes, folis i classificadors són dins de la nova flamant motxilla. Preguntar-se sobre quins educadors li hauran tocat per a aquest curs (desitjant que no li toqui aquell que té fama de molt seriós), a quines aules treballarà aquest curs, quins companys de classe tindrà (desitjant que no l’hagin separat de la Laia o del Marc amb els quals tan bé s’ho passaven l’any passat). Demanar-se pel sentiment contradictori de comprovar que s’han acabat les vacances però amb unes ganes enormes de veure de nou als seus amics i amigues. No dormir bé la nit prèvia a l’inici de curs.

Pares del Toni: repassar per enèsima vegada la infinita llista del material escolar perquè no falti res. Comprovar que tot estigui ben marcat amb el nom del Toni, inclosos cada un dels retoladors de la caixa de dotze. Preguntar-se quins educadors li haurà tocat al seu fill per aquest curs (desitjant que li toqui aquella tutora que té tan bona fama) i a quines aules haurà de treballar. Intrigar-se sobre quins companys de classe tindrà al seu grup (demanant que no vagi junt amb aquells dos, la Laia i el Marc, que uns als altres es despistaven contínuament el curs anterior). Demanar-se per què les vacances escolars són tan llargues i que per fi es retorna a la rutina. No dormir bé la nit prèvia a l’inici de curs.

Ensenyants del Toni: fer la bossa amb el material necessari, ordinador, tauleta o algun llibre. No oblidar-se dels bolígrafs de pissarra. Repassar que tot el material pedagògic de les properes setmanes estigui a punt. Repassar l’horari una i una altra vegada per tenir clar a quines classes haurà de treballar (desitjant que li toqui aquell grup del curs anterior que tenia aquella fama tan excel·lent). Veure quants alumnes coneix entre la llista de tots els assignats (demanant que la Laia, al Marc i el Toni no estiguin junts al mateix grup). Pensar com presentar-se el primer dia davant dels alumnes nous. Demanar-se per què les vacances d’estiu passen tan de pressa. No dormir bé la nit prèvia a l’inici de curs.

Bon inici de curs 2019-2020 a tota la comunitat educativa!