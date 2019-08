Els monopolis i la Premier League

Ara per ara és impossible veure per la televisió de manera legal el campionat

A dia d’avui és impossible, de manera legal, veure a Andorra per televisió la millor lliga de futbol del món, la Premier League. Movistar, qui és qui ven a Andorra Telecom els continguts per a Som TV, ha perdut els drets d’aquesta competició per a Espanya i la lliga on competeixen l’actual campió d’Europa, el Liverpool; l’actual campió de l’Europa League, el Chelsea, i equips del potencial del Manchester City, el Manchester United, l’Arsenal o el Tottenham, ha desaparegut de les llars dels seguidors andorrans a la Premier League que, repeteixo, vulguin veure de manera legal aquesta competició. Un campionat que no es pot veure ni pagant, ja que la propietària dels drets televisius al veí del sud, la plataforma esportiva per streaming Dazn no està disponible al Principat, m’imagino que per un motiu de drets televisius. Desconec per què estan disponibles plataformes com Netflix, HBO o Eurosport i Dazn, no. Sigui pel que sigui, el poder veure de manera legal la Premier League al país depèn de les ganes que tingui Andorra Telecom de negociar amb Dazn i de les limitacions d’una empresa, un monopoli de l’Estat, que té desenes de milers de clients i no milions com passa en països amb unes dimensions molt més grans que Andorra, cosa que fa que no es puguin fer segons quines despeses.

Jo sempre he defensat que el futbol televisiu no és un dret fonamental i que en cap cas s’ha d’oferir de manera gratuïta, tot i que sí a uns preus raonables. Dit això, el que no pot ser és que una competició com la Premier League estigui segrestada per un problema de drets i que no hi hagi una alternativa, pagant, per veure-la. És com si a Andorra no arribessin les pel·lícules d’estrena més esperades de la cartellera o no es poguessin trobar a les poques llibreries que encara sobreviuen al país els exemplars més buscats. Diuen que quan van començar a emetre les cadenes privades a Espanya, el copríncep episcopal va vetar Tele 5, perquè amb les Mama Chichos i les pel·lícules picants de divendres a la nit es veia massa carn. Esperem que el vet a la Premier League no sigui perquè Vives o Macron volen que tots els ulls dels andorrans se centrin en la lliga espanyola o la francesa, que sí que es poden veure –quan funcionan els canals– a Som Televisió.