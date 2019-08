5G i cooontrolats

No vaig trigar molt a descobrir que el 5G ens portaria grans canvis

MWC, Mobile World Congress, ja fa uns anys que sóc un assidu a visitar l’únic congrés internacional del món de telefonia, que curiosament el fan molt a prop nostre, a Barcelona. Com cada any hi ha un tema o tendència en tots els estands, aquest any sens dubte era el 5G, al principi tampoc vaig entendre perquè era tan important aquest canvi, sí, més velocitat, però el canvi al 4G tampoc havia tingut tan rebombori. Com expert en la matèria no vaig trigar gaire a descobrir que el 5G ens portaria grans canvis, el fet de multiplicar per 50 la velocitat actual ens obre un paradís —i no em refereixo a baixar pel·lícules en uns segons, que també, sinó a poder controlar el vol d’un dron donant ordres en mil·lisegons, poder fer en temps real una operació quirúrgica a distància monitoritzada, o que el nostre cotxe sigui autònom i que connecti automàticament amb els semàfors en temps real. Però és una tecnologia que canviarà també la indústria militar i és per aquest motiu que EUA no vol deixar en mans de Huawei, empresa xinesa amb més tecnologia en el 5G, la tecnologia que ens portarà grans canvis socials i militars.

Ara us demano que feu un experiment mental i poseu en una coctelera el 5G, el sistema Android, amb la nostra estimada Siri, que us recordo té accés al micròfon i tots els sensors que el nostre telèfon intel·ligent porta al damunt, sensor de gravetat, llum, magnètic, pressió, proximitat, i ràpid, ens adonarem del grau de motorització al qual estem immersos tots els humans-phones. I si encara en voleu saber més, us confirmo que l’últim pas de Google és obligar tots els telèfons intel·ligents que utilitzin Android a portar un sensor de qualitat de l’aire, la bona notícia és que els usuaris andorrans reportarem una bona qualitat de l’aire del nostre estimat país, però si encara tinguéssim l’antic incinerador en funcionament ja ho sabeu, ens veuríem a l’infern...

