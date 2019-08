Després dels aldarulls

Hem d’adaptar-nos als canvis generacionals per tenir uns joves amb bons valors

Ja ha passat una setmana dels lamentables aldarulls de la festa major de Sant Julià; incidents que han despertat la indignació de molts ciutadans. S’han tornat a obrir molts debats amb relació al consum d’alcohol i estupefaents per part dels joves, la manca de valors de la joventut, els actes incívics a les festes majors o les conductes agressives mostrades per alguns. Ara, a cop fred, pertocaria fer les pertinents reflexions per part dels comuns, del cos de la policia, de la justícia, de les famílies, i no ens oblidem de l’educació. No hem de posar al mateix sac tots els joves del país, però tampoc podem mirar cap a una altra banda i obviar una problemàtica que tenim al nostre país i que s’ha evidenciat fa uns dies.

Com a treballadora del món de l’educació lamento profundament aquests incidents i sento una gran impotència i frustració en veure que alguna cosa no estem fent bé. Malgrat els esforços per inculcar en els joves valors com el respecte, la tolerància, el civisme o el diàleg, els fets demostren que no sempre ho aconseguim. No hem d’abaixar els braços i hem de seguir treballant per adaptar-nos als canvis generacionals i trobar estratègies més efectives per fer, de tots els nostres joves, uns ciutadans amb uns grans valors.

Però tota la responsabilitat no pot caure, només, en els professionals de l’educació. Una part important dels valors ha de venir des de casa, amb l’ajuda i facilitats de les institucions, ja que sovint els pares fan el que poden o el que saben, sense ser sempre el més adequat. I si a través de l’educació no s’aconsegueixen les actituds desitjades és quan ha d’entrar en joc la policia i la justícia. Aquests òrgans potser també haurien d’adaptar les seves accions i mesures als canvis de comportaments dels joves, imposant unes sancions prou ajustades i efectives a aquells que incompleixen les normes. La responsabilitat dels futurs ciutadans està en mans de tothom.