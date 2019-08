Made in Xina

Actualitzada 04/08/2019 a les 07:19

Des que Beijing va recuperar la sobirania sobre Hong Kong l’any 1997, després de 155 anys de domini britànic, estava escrit que, malgrat totes les mesures i acords que es poguessin prendre i signar, els habitants de Hong Kong estaven en fals. Aquestes darreres setmanes s’ha vist fefaentment que el principi “un país, dos sistemes”, que Beijing repetia a tall de mantra tranquil·litzador té els comptats. De fet, si s’ha arribat tan lluny, és pel pes específic que l'excolònia britànica té en el món. Si no fos perquè Hong Kong és un dels principals centres econòmics i financers del món i el seu port un dels més actius de l’Àsia (Viquipèdia dixit), aquesta “Regió administrativa especial” de la República Popular de la Xina fa dies que hauria perdut els seus privilegis democràtics -parlament propi, sistema de partits locals, eleccions, Assemblea-. L’autoritarisme del PCX xinès no és a hores d'ara cap anomalia, ans al contrari. Arreu del món bufen cada vegada més corrents autoritaris. La democràcia ha perdut totes les virtuts que la feien la “menys dolenta” dels sistemes de convivència. Polítics i partits dels països pretesament més avançats del planeta l’han prostituït, pervertit i embrutat amb estudiat cinisme, fins a desfigurar-la. Hong Kong només és un exemple de l'autoritarisme que s’expandeix a marxes accelerades pel planeta. Es podia preveure que en un món on tot ha esdevingut una mercaderia, la democràcia perillava. És un producte poc “competitiu”, cara de mantenir, i, a més, diversa. En l'era del Big Data, això és una pèrdua de temps i sobretot de diners que no es pot permetre!