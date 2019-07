Encamp, ciutat de l'esport

S’aconseguirà una major visibilitat internacional per a Encamp i el Pas

Actualitzada 29/07/2019 a les 21:01

Nino Marot

La parròquia d’Encamp vol esdevenir Ciutat Europea de l’Esport. Es tracta d’aconseguir una mena de segell de qualitat i, per tant, un reconeixement de les polítiques esportives locals que contribueixin a millorar la qualitat de vida i el benestar dels seus habitants a través del foment de l’exercici i l’activitat física així com la transmissió de valors associats a la pràctica esportiva. Així s’aconseguirà una major visibilitat internacional per a Encamp, el Pas de la Casa i de retruc els seus esportistes i clubs. A Encamp tenim esdeveniments esportius de molt alt nivell, com són la Spartan Race, els finals d’etapa de La Purito o La Vuelta i el Trofeu Andros, entre d’altres. I és que, banda dels dos complexos esportius, les instal·lacions de Prada de Moles o el circuit Andorra-Pas de la Casa, tenim un valor molt més important que és el nostre medi: les muntanyes, la seva orografia, el clima i els seus fàcils accessos ens fan ser diferents de la resta.

L’esport és una eina d’integració i transmissió de valors que afavoreix el sentiment de pertinença. Ens hem de sentir orgullosos tenir 1.500 persones inscrites en els 35 clubs de la parròquia. Però l’interès és també pel sector hoteler que, l’any 2018, va oferir als seus clients més de 700 accessos a aquestes instal·lacions oferint uns serveis complementaris que no poden oferir els professionals de les contrades veïnes de França o Espanya.

A Andorra ja és una realitat el territori ciclista, però hem de continuar i anar més enllà: arribar a moltes altres modalitats que generin aquest interès dels forans per la nostra parròquia i pel nostre país. Aconseguir més turisme esportiu també ens permetrà desesta- cionalitzar altres sectors, com l’hoteler i el comercial.

L’esport es consolida cada cop més com un hàbit de vida saludable practicat cada vegada per més persones. Per aquest motiu, seria un honor aconseguir aquesta distinció.