Camí d'Engolasters

Trams de camí en desús o condemnats han tornat a estar adaptats

Actualitzada 26/07/2019 a les 21:00

Marc Magallón

La parròquia d’Escaldes-Engordany acaba de tornar a donar accessibilitat al camí directe que duu del centre de la parròquia Escaldenca fins al llac d’Engolasters. Ara feia ja molts anys que arribar del centre vila fins a Engolasters sense trepitjar asfalt ja no era possible. El magnífic treball realitzat per l’equip de medi ambient comunal ha fet possible d’apropar el centre de la parròquia del seu pulmó natural. Trams de camí en desús o condemnats han tornat a estar adaptats i la seva restauració i condicionament han estat fets amb el més ampli respecte a la natura i entorn possible. Murs de pedra seca, tarteres rehabilitades, elements de seguretat realitzats amb suports i estructures naturals de la pròpia zona, fan que sigui molt agradable i interessant la passejada que ens duu de la part alta d’Escaldes fins al mateix llac d’Engolasters.

El tram comprès entre el pont de la plana i el berenador de la font de la closa ha estat el que mes feina ha suposat per poder reobrir-lo. Ha quedat, però, genial. Vegetació abundant, fauna autòctona... còctel excel·lent per gaudir de la passejada.

Visitar la zona socioludicoesportiva i cultural d’Engolasters que ara s’apropa del centre neuràlgic escaldenc i és un atractiu més pels nostres ciutadans i també pels nombrosos turístes allotjats al centre d’Escaldes i que ens visiten per conèixer el nostre entorn natural i alhora gaudir en família de les nombroses activitats que es poden realitzar a aquest indret idíl·lic. Qualsevol iniciativa que potenciï l’accés o bé la millora de la zona, realitzada amb respecte i harmonia amb l’entorn, serà molt ben rebuda i aplaudida per la ciutadania així com pels actors econòmics que podran beneficiar-se dels guanys colaterals que aquestes millores els generaran. Des d’aquí aplaudeixo i engresco la corporació a seguir apostant en aquesta línia d’inversions i actuacions, que estic convençut que són d’un alt valor afegit per a la parròquia.