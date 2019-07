Actualitzada 23/07/2019 a les 21:11

Ja està a punt de començar la Festa Major de Sant Julià de Lòria, probablement la més popular del país, segurament la més concorreguda.

Aquest any, però, arriba en un moment força delicat per “l’estat” en què es troba la parròquia laurediana, tant per l’estat “físic” com per l’estat econòmic. Pel que fa a l’estat econòmic, no penso que escatimin massa en despeses, no vindrà d’aquí... Pel que fa a l’estat “físic”, em refereixo a l’abandó que pateix la vila, a l’estat de deixadesa, a les obres, a les botigues tancades... Ara mateix tenim el parc infantil en obres, que suposo acabaran ràpidament, com suposo que també acabaran les obres a l’oficina de turisme i a l’antic edifici comunal. Finalitzacions d’obra més ràpides n’he vist.

El que no podran acabar seran les obres a l’avinguda Francesc Cairat o la plaça Major, tampoc podran dissimular els edificis ruïnosos a la mateixa plaça, tampoc els comerços buits, ni arreglar els contenidors de deixalles en mal estat, encara que espero que netegin una mica, a banda d’engalanar els carrers. Aquest any els vehicles ho tindran encara una mica més complicat per aparcar, ja que hi ha zones que abans es podien habilitar per estacionar i ara mateix no es pot o no es fa, fet que em sembla del tot normal. Sap greu que s’hagin fet les “coses” tan malament amb l’espai que es podia dedicar per estacionar a l’antic càmping de l’Huguet, si s’hagués fet la desviació amb una mica de “cara i ulls”. Encara que de moment no podem gaudir de la tirolina, del ràfting sembla que sí, espero que tothom, a pesar de tots els entrebancs esmentats, pugui passar una bona Festa Major.