Nervis, emoció i il·lusió: les colònies marquen l’inici de l’estiu per a molts infants. Viure aventures divertir-se, riure, créixer, conviure i sentir-se feliç es converteixen en l’objectiu de tots aquells nens i nenes que tindran l’oportunitat d’anar de colònies, és una bona oportunitat perquè infants i joves visquin el temps de lleure a través del contacte amb el medi natural, ja sigui a la muntanya o a la platja, i de la convivència amb altres nens i nenes per desenvolupar habilitats socials, emocionals i d’autonomia personal. Unes colònies d’estiu de multiactivitats, divertiment i companyerisme que donen resposta a la necessitat de moltes famílies durant les vacances escolars d’estiu, famílies i parelles que també aprofiten per gaudir d’uns dies de descans i d’esbarjo, d’uns dies de retrobament de parella, de temps de fer sopars tranquils amb sobretaula i converses d’adults i tranquil·litat a la llar sense la banda sonora dels crits dels nens, el xiu-xiu de les seves converses i la bonior de la televisió encesa amb la pel·lícula de Disney repetidament reproduïda, per totes dues bandes gaudir dels amics sense limitacions ni horaris, aprofitar el temps de les colònies per passar uns dies “tranquil·lets”, sense pressa a l’hora de cuinar, dinar, sopar, dutxar-se i poder dormir profundament durant tota la nit. Però, vet aquí, que tot el que comença té un final i les colònies també i amb amorosa rebuda i abraçades plenes de petons reben els seus fills, els veuen una mica més grans, pot ser també més desperts i entremaliats que de costum, de fet és el que toca, per això van a les colònies, també perquè aprenguin a desenvolupar-se sols sense l’ajuda i protecció dels pares, uns pares que, tot i saber que la tranquil·litat de parella s’ha acabat, també tornaran a somniar com els més petits de casa amb les pròximes colònies del pròxim estiu, les colònies compartides.