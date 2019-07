Actualitzada 16/07/2019 a les 06:41

Miquel GarcIa

Ara és el moment de preparar les maletes, de descobrir nous llocs i destinacions, de desconnectar, menjar, beure, gaudir de les vacances amb la família, amics o amb la parella. Però si viatges amb el passaport d’Andorra has de saber això que t’explicaré seguidament.

La situació d’Andorra en el context internacional és especial. El nostre país no forma part de la Unió Europea ni pertany a l’espai de Schengen, però tenim acords de trànsit amb els països veïns. Andorra té un passaport igual de fort que l’argentí, el croat o l’israelià pel que fa a necessitats de visats a l’hora de viatjar. El passaport es troba en el Top-20 internacional en relació amb el nombre d’estats als quals es pot viatjar sense necessitat de sol·licitar visat.

Amb el passaport andorrà es pot accedir sense necessitat de permís a 168 països -els mateixos, per exemple, que San Marino-. Ambdós petits estats comparteixen la posició dinovena al rànquing -la llista és obra de la consultora británica Henley&Partners- que té en compte les dades des de l’IATA, l’Associació Internacional del Transport Aeri.

També és ben cert, però, que podem tenir problemes en el sentit que no coneguin el nostre petit país i, en alguns controls d’aeroport podem trobar-nos amb alguns esculls… però d’això es tracta: que ens coneguin i que utilitzeu el passaport d’Andorra per fer-nos conèixer.

Andorra disposa des del 2017 de passaport biomètric de tercera generació, el més segur del món perquè incorpora els paràmetres de seguretat de l’anomenat sistema SAC (Supplemental Access Control) i mesures tecnològiques d’impressió làser sobre policarbonat.

Una recomanació per viatjar tranquil: verifiqueu que el vostre passaport té una validesa d’un mínim de 6 mesos a la data prevista de tornada al Principat d’Andorra. Per agilitzar l’arribada al lloc de destí de les vostres vacances tingueu a mà la reserva d’hotel, l’adreça del lloc on us allotjareu i les dades del vostre bitllet de tornada.