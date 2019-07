Vols ser empresari?

Compraries l’empresa en què treballes? Ningú coneix la teva empresa com tu

Actualitzada 15/07/2019 a les 06:54

Quan els directius d’una empresa descobreixen que els propietaris tenen l’empresa en venda, ja sigui per un canvi en el sector en el qual volen operar o perquè volen gaudir d’un merescut retir, normalment reaccionen amb preocupació per la incertesa que representa pel seu lloc de treball.

No obstant, quan els plantegem que la comprin ells, molt sovint queden sorpresos perquè mai s’ho havien plantejat. Si el propietari està buscant comprador per a la seva empresa, comprar l’empresa en què treballes es una oportunitat única per gaudir d’independència empresarial, dirigint un projecte que coneixes molt bé.

La clau de l’èxit és estar preparat per al canvi mental que representa la responsabilitat de ser empresari, i actuar de manera proactiva per aprofitar la oportunitat.

Qui millor coneix el negoci són els seus propis directius. Per això, una de les primeres preguntes que formulem a un empresari que vol vendre la seva empresa és si veu el seu equip directiu comprant-la.

No es tracta de si l’equip directiu disposa dels diners per comprar-la (en la majoria dels casos no), es tracta de saber si l’equip directiu té les capacitats per gestionar l’empresa de forma efectiva amb l’ajuda d’un inversor financer que aposti per ells i pel projecte.

Si tot encaixa, el que es fa és buscar l’inversor financer que vulgui ser el company de viatge, estructurar l’operació i aconseguir finançament bancari per a la compra de les accions.

Molt sovint, els directius no són conscients de la seguretat que poden aportar a un inversor financer. Molts directius no fan el pas perquè no saben com fer-ho, per manca de coneixements financers, jurídics, saber calcular el valor de l’empresa, o no saber-ho plantejar. Això no és un problema si es troben recolzats per experts.

Les oportunitats s’han d’aprofitar, i la diferència entre aprofitar-les o no és ser conscient del que es vol i estar preparat per quan arribin.