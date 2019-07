Continuïtat al projecte i al lideratge

La transformació d’Andorra la Vella és innegable

Actualitzada 07/07/2019 a les 06:23

Amb la calor intensa que hem viscut aquests dies i respirant de ple l’ambient de l’estiu, a moltes persones els pot semblar que encara queden molt lluny les comunals que tancaran el cicle electoral d’aquest 2019. Amb tot, hi ha projectes que són tan clars que només cal deixar que segueixin el seu curs. Aquest és el cas del projecte comunal de Demòcrates a Andorra la Vella que durant aquests darrers 4 anys està liderant, de forma més que notable, la Conxita Marsol, acompanyada d’un equip que ha sabut tornar la il·lusió, el dinamisme i l’ambició a la capitat del país a base de molt de treball i de proximitat amb les persones. No hi havia marge per al dubte: aquest projecte té encara molt camí per córrer i molt per oferir als ciutadans i ciutadanes de la parròquia i, per aquest motiu, el comitè parroquial de Demòcrates d’Andorra la Vella ha considerat que cal donar-li continuïtat. La transformació d’Andorra la Vella és un fet innegable i, fa pocs anys, tampoc era clar que la situació deixada pels equips socialdemòcrates es pogués reconduir com s’ha fet i permetés reactivar les inversions a la parròquia amb l’efectivitat i productivitat amb què s’ha aconseguit. Cal donar continuïtat a un projecte que ha estat capaç de treballar per revaloritzar sectors de la parròquia que havien quedat històricament oblidats, com per exemple el sector del Ciutat de Valls i el barri del Puial; impulsar actuacions urbanístiques d’embelliment orientades a la dinamització i la reactivació econòmica, com les que ara s’estan fent a Príncep Benlloch o al nou parc de la Serradora, a Santa Coloma. Aquestes accions només són un principi. Conxita Marsol passarà a la història com la cònsol que ha estat capaç de remodelar l’avinguda Meritxell de manera efectiva amb l’objectiu de consolidar-la com la principal artèria comercial de la parròquia i retornar l’orgull a la capital. L’equip comunal de la capital ha estat capaç de tornar a connectar amb la gent i detectar quins eren els seus anhels. La seva principal virtut és senzillament anar per feina, el treball continuat basat en l’escolta dels ciutadans i ciutadanes que ha sabut integrar perfectament amb els objectius del seu projecte. Andorra la Vella és, avui ja, una parròquia de bon vivre.