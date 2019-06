Amb el Despatx Obert, el canal comunicatiu esdevè perenne

i bidireccional

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata enceta una nova forma saludable de fer pedagogia en la política. És d’agrair que uns parlamentaris elegits per la ciutadania retornin a aquesta mateixa ciutadania la informació adient per qui vulgui expressar neguits, donar explicacions i atendre en forma de feedback. El PS impulsa un nou mecanisme, una nova forma de fer, afegint més mitjans pràctics a la cadena de la comunicació. També és molt lloable i representatiu haver escollit el millor dels escenaris possibles: el Consell General.

Quan parlem de la baixa participació en general i de la manca d’interès de la societat per la cosa pública, sempre es diu que cal esmerçar recursos i esforços. Penso que el PS ha trobat una clau de volta prou interessant, ja que la implicació d’uns parlamentaris que es reuneixen, periòdicament, cara a cara amb els ciutadans demostra compromís i qualitat democràtica. En uns temps on la confusió ideològica i el desordre en qüestions programàtiques i pactistes desafien la lògica més cartesiana, és bo que els polítics electes mirin amb coratge els ciutadans i se sotmetin a examen en viu i en directe. És ben sabut que una vegada recollida l’acta de parlamentari, molts polítics trenquen les regles, les promeses i els compromisos preelectorals, oblidant-se dels principis, però intentant demostrar l’inexplicable. Almenys, amb el Despatx Obert, el canal comunicatiu esdevé perenne i bidireccional. L’elector pot fer un seguiment acurat de la gestió del Grup Parlamentari, reclamant explicacions i també, evidentment, proposant temes interessants a debatre. Aquesta acció també ajudarà la nitidesa de les relacions entre els polítics i els administrats. Estem en un clar context de democràcia representativa i amb aquestes pràctiques de Despatx Obert, tendirem a posar-hi dosis de democràcia participativa. Prefereixo un Despatx Obert transparent i monocolor a un de camaleònic i multicolor.