Retorn de la delegació russa a l’Assemblea Parlamentària

Actualitzada 26/06/2019 a les 20:57

Eva López

Sense ànim ni pretensions de fer una crònica de la de la primera part de la sessió ordinària de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, no puc sinó comentar l’important moment que la delegació andorrana, en la qual tinc l’honor de participar, va poder viure ahir. Amb l’aprovació de l’informe realitzat per l’ecologista belga Petra de Sutter, s’obre la porta al retorn de la delegació russa a la cambra, després de les sancions imposades fa cinc anys per l’annexió de Crimea. El debat va ser molt intens, nou hores amb 70 intervencions, dues-centes esmenes i tres mocions presentades, amb la finalitat de no debatre ni votar la resolució de l’informe. Al plenari de l’Assemblea hi va haver moments de tensió que transmetien un sentiment de profund refús per part dels detractors de la participació russa. Rússia va deixar de contribuir al pressupost del Consell d’Europa el mes de juny de l’any 2017. La seva manca de dotació econòmica per un import de trenta-tres milions d’euros cada any ha provocat una greu crisi econòmica al Consell i nombroses retallades. D’una part, els partidaris de l’informe realitzat per De Sutter defensen el retorn de Rússia per tal de garantir la defensa dels ciutadans russos i poder tenir un diàleg amb la federació per tal de vigilar de prop les seves actuacions en el marc dels drets humans, a banda, és clar, de la necessitat pressupostària existent, que milloraria amb la seva aportació econòmica. D’altra part, els detractors de l’informe, que opinen que Rússia no ha complert cap de les prescripcions del Consell d’Europa i que no n’acceptarà cap resolució contrària al que estableix el seu propi parlament o els seus tribunals, tal com ja han anunciat. Gran debat, per tant, al que vam assistir en defensa dels drets humans, que sens dubte generarà importants controvèrsies en el marc del Consell d’Europa.

#1 Gonzo

(27/06/19 08:15)