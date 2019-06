Aeroport o tren?

Actualitzada 26/06/2019 a les 06:48

La Cambra de Comerç va presentar el seu projecte d’aeroport situat a Grau Roig, previ estudi d’experts valorat en uns 100.000 euros, que suposo paguem entre tots els comerciants via taxa econòmica, si no vaig errat. En principi no ho veig malament, seria una bona opció per al país. Evidentment, si es pogués pagar, el cost de l’aeroport ja ha passat dels 200 milions als 400 i després als 500 o 700. I nosaltres no disposem de tots aquests milions, ni en disposarem mai. L’opció hauria de passar per inversors privats. Aquest informe que ja s’havia fet amb anterioritat (fa uns quants anys) va ser desfavorable, ara amb les noves tècniques ha sortit favorable, però amb certes reticències d’espai i seguretat. A banda que manquen els informes d’impacte ambiental i acústic, entre altres coses. Valorar l’opció de la construcció d’un aeroport quan hem estat incapaços de construir un heliport em resulta bastant agosarat, però no per això hem de deixar-ho abandonat. Penso, però, que no estaria de més encarregar també un estudi d’experts que valorés una connexió via tren amb els països veïns. No crec que l’estudi costés gaires més diners que el de l’aeroport i el podríem pagar entre tots. Crec que l’opció de connectar-nos al món per via fèrria no seria tan agosarada, molt més segura i possiblement tan eficaç com un aeroport. A banda que, al meu parer, seria encara millor, doncs actualment els temps d’espera i trasllats en aeroports fan que l’opció de comunicació per tren sigui més pràctica. Evidentment no estic parlant de desplaçaments a l’altra banda del món que tampoc podrem fer mai des d’Andorra.