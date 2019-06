Un estiu per gaudir tot Andorra

Tot un país per viure experiències que quedaran en el record

Semblava que aquest any no havia d’arribar però, després d’una primavera d’alts i baixos, el bon temps s’ha acabat instal·lant al país. I amb el canvi de temperatura i de paisatge, s’imposen les ganes de sortir a gaudir. L’oferta de lleure i cultura comença a bullir a ritme de l’estiu.

Som afortunats de viure en un país que té la capacitat de renovar-se per garantir, els 365 dies de l’any, espais i propostes diverses i de qualitat per satisfer les expectatives de tots les públics.

A l’estiu, les estacions d’esquí s’esforcen any rere any per convertir-se en autèntics parcs d’alta muntanya per fer gaudir tota la família. L’estiu és el millor moment per recórrer i descobrir els paratges que discorren al llarg dels més de 300 quilòmetres de rutes, alguns dels quals travessant espais declarats Patrimoni de la Humaitat, com la Vall del Madriu Perafita Claror.

L’art també pren l’entorn amb una nova edició de l’Andart, en marxa des de fa just una setmana. Enguany, el recorregut del camí d’Engolasters ens regala fins a 40 creacions artístiques instal·lades al llarg d’aquesta ruta que, per si sola, ja captiva el visitant.

Si deixem la muntanya, la cita per excel·lència durant el mes de juliol és el Cirque du Soleil. Al Parc Central ja fa dies que tenen la infraestructura a punt perquè els artistes es facin seu l’espai i ultimin els assajos per a la gran estrena la setmana vinent.

El Cirque s’ha convertit, sense cap dubte, en un dels arguments de visita a Andorra durant l’estiu. Les zones comercials, les infraestructures hoteleres i els restaurants es beneficien d’aquest increment de turistes que troben en l’assistència a aquest gran espectacle un motiu per venir a passar un cap de setmana ple de possibilitats.

Tot un país per viure experiències que quedaran en el record del nostre visitant i, estic segur, els posaran en contacte amb els valors i trets que han construït la identitat que avui mostrem a través del nostre patrimoni.

Ensenyar tot allò que som, sense reserves, és la manera connectar amb el món i amb les ganes de trobar experiències autèntiques que cada vegada busquen més persones quan es plantegen el seu destí d’oci i de vacances.