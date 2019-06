Actualitzada 13/06/2019 a les 20:50

El poder adquisitiu és la possibilitat de comprar béns i serveis a través d’ingressos (sou o no). En particular, el poder adquisitiu d’una llar és la capacitat de compra que li permet la totalitat dels seus ingressos. Per tant, depèn de la suma dels ingressos de la llar i del preu dels béns i serveis oferts. Segons l’Observatori de les inigualtats, la classe mitjana representa la població situada entre el 30% més pobre i el 20% més ric. Segons l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), la classe mitjana està representada per persones amb ingressos entre el 75% i el 200% de la renda mitjana (és a dir, els ingressos que divideixen la població en dues parts iguals).

Per al Centre de Recerca Pew, que proporciona dades i anàlisis sobre la societat nord-americana, la classe mitjana es caracteritza per persones amb ingressos entre el 66% i el 200% de la renda mitjana. Entre la meitat de la dècada del 1980 i la meitat del 2010, el nombre de llars de classe mitjana es va reduir del 64% al 61% del total. En canvi, el nombre de famílies benestants i pobres va augmentar, fet que va reflectir un augment de la desigualtat sobretot entre la classe mitjana de la societat i va fer minvar considerablement el poder adquisitiu de la societat.

Cal doncs tornar a equilibrar el poder adquisitiu de la classe mitjana andorrana i lluitar amb polítiques cor­rectores, polítiques salarials, d’habitatge... és l’única manera de solucionar el greu problema que patim.

Aquestes polítiques han de ser aplicades amb urgència i decisió, i si no s’implanten d’aquesta manera i es deixa córrer el temps Andor­ra i la seva població patiran una recessió social brutal que ja ha començat.