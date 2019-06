Un país d'experiències

Per ser competitius a l’estiu l’oferta al turista ha de ser global

Actualitzada 11/06/2019 a les 06:44

Mònica Bonell

Som a les portes d’iniciar la temporada d’estiu i veiem com, un any més, proliferen les iniciatives per atraure els turistes i, alhora, dinamitzar el sector comercial. La setmana passada va ser el torn per a una nova edició de la Nit de Copes al centre històric i ben aviat, abans no acabi el mes, tornarem a gaudir de l’espectacle que ens ha preparat, en exclusiva per a Andorra, el Cirque du Soleil. Les grans infraestructures turístiques -les estacions d’esquí i també Naturlandia- posen en marxa les activitats d’estiu. Els esdeveniments esportius escalfen motors. Iniciativa privada i institucions públiques es donen la mà per oferir una experiència de qualitat al turista en una època on som conscients que tenim molts competidors. És evident que, a l’hivern, quan la neu ve a sumar-se al nostre teixit comercial i de serveis turístics

-hotels, restaurants i centres termals- arribem a disposar d’un producte excepcional, font de riquesa i motiu d’orgull. Pel que fa a la resta de l’any, i amb l’objectiu de desestacionalitzar el turisme, hem volgut potenciar altres esports, com ara el ciclisme o les proves de BTT, i també esdeveniments culturals com el Cirque du Soleil mencionat anteriorment. Estem convençuts que la sinergia públic-privat és una fórmula que funciona i apostem per seguir treballant en aquesta línia, innovant i adaptant-nos a les noves tendències del mercat per atraure turistes tot l’any. No només a l’hivern. No només a l’estiu. Al mateix temps, volem que la nostra sigui una oferta qualitat. Per aquest motiu creiem que cal pensar en un model que tingui en compte altres elements que no siguin només els equipaments turístics pròpiament i que ens permetin assegurar al turista una experiència global. Això vol dir, per exemple, repensar alguns aspectes de la xarxa de transports tenint en compte les necessitats locals, però també el fet que som un país turístic. O sumar la cultura pròpia, de manera decidida, a aquesta oferta, des del patrimoni històric i artístic a manifestacions com ara les falles de Sant Joan, que formen part del patrimoni mundial reconegut per la Unesco. En definitiva, i tal com dèiem al programa amb el qual ens vam presentar a les darreres eleccions, volem passar de ser una destinació de vacances a un país d’experiències. Aquesta és la finalitat. Aquest és el nostre compromís.