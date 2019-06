Recuperar l'espai per al vianant

Permet retornar al vianant allò que inicialment era seu

Actualitzada 09/06/2019 a les 06:39

A meitat del mes de maig van començar les obres de remodelació i d’embelliment de l’avinguda Príncep Benlloch, d’Andorra la Vella. Durant uns mesos, el dia a dia de tots aquells que hi han de passar habitualment, sigui a peu o bé en cotxe, es trastocarà una mica. Però l’enrenou valdrà la pena!

Amb aquesta actuació, el comú d’Andorra la Vella permet retornar al vianant allò que inicialment era seu: l’espai públic. L’ampliació de les voravies permetrà que l’avinguda esdevingui un espai per gaudir de l’entorn, de la seva oferta comercial i del barri. Després de les modificacions incorporades, l’any 2005, a la Llei de designació de carreteres generals, l’avinguda Príncep Benlloch va perdre aquest rang, obrint definitivament la porta a integrar aquest eix a la trama urbana de la capital.

El sector de Príncep Benlloch és un espai clau per a la connexió entre els dos principals nuclis històrics de la parròquia: el Centre Històric i el poble de Santa Coloma. Com ho era ja fa anys. El projecte ha de servir per relligar aquests espais urbans, sumant-hi la zona de la ciutat de Valls que s'està dignificant. Aquest fet ha de generar una millora de les dinàmiques socials i econòmiques d'aquestes zones, posant els elements que permetin als ciutadans i ciutadanes conquerir aquest espai: voreres més amples, consolidar l'enllumenat LED a les voravies per il·luminar les persones i no els vehicles, soterrar els contenidors, elevar els passos de vianants i reduir la velocitat de circulació (sovint excessiva) dels vehicles. Tot plegat pacifica la zona i fa de centre ciutat.

Amb aquests nous elements es generaran les condicions per motivar el vianant a endinsar-s’hi, perquè tindrà un espai molt més amable i acollidor per fer-ho, i es posen les bases per dotar de més vida la zona. El projecte que ha impulsat el comú d’Andorra la Vella és una aposta per potenciar aquest sector, que havia quedat absorbit per la potència dels eixos comercials que concentren l’activitat econòmica i turística a la capital, i donar-li el protagonisme que mereix.