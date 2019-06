Actualitzada 09/06/2019 a les 06:42

Des de dimarts passat es pot comprar la samarreta del nou equipament del FC Barcelona. Una samarreta de quadres que traeix l’esperit identitari del club. Aquest, però, sembla ser un detall sense importància per a l'actual directiva de l’entitat. La junta encapçalada per Josep M. Bartomeu es defineix per una línia d’actuació erràtica en tots els àmbits de la seva gestió i sembla tenir un únic element aglutinador: la pela. Signes dels temps; tot si val per fer caixa. Que no els vinguin amb “monsergues” com l’estil, ni la història o res que si pugui assemblar. Per “vendre” el producte als culers han tingut la barra d’argumentar que els quadres de la samarra en qüestió són un homenatge a l’eixample de BCN. I s’han quedat tan amples i descansats. Què tindran a veure els xamfrans de Cerdà amb una samarreta de quadres? Aquesta línia argumental és un insult a la intel·ligència de la gent. Algú els hauria de recordar que l’entitat que “dirigeixen” no és una SAD (societat anònima esportiva) i que es deuen a la massa social, als socis. Sembla que han oblidat que si una entitat com el FC Barcelona ocupa el lloc que ocupa en l’univers futbolístic mundial és pels seus signes d’identitat, per la seva idiosincràsia. De clubs de futbol multimilionaris que van a la deriva sense ànima, ni identitat, ni joc ja n’hi ha un grapat. Perquè resulta que l’esperit, la identitat, o la personalitat no es poden comprar. I en els darrers anys el Barça està malbaratant-ho tot plegat. La venda de la samarreta de quadres és una prova molt gràfica, però no l'única. Per cert a 140 € neta i 155 € amb nom serigrafiat. I no és cap broma!