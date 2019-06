L’ONU ha posat el focus d’atenció a combatre la contaminació de l’aire

Actualitzada 05/06/2019 a les 20:46

Sílvia Calvó

Un any més, el dia 5 de juny esdevé la fita central del calendari internacional de la sostenibilitat amb la celebració del Dia mundial del medi ambient. Aquesta efemèride, impulsada per les Nacions Unides des de l’any 1974, ha estat clau a l’hora de generar un espai de difusió pública i de sensibilització ciutadana on tractar les problemàtiques ambientals i els reptes globals que afronta el planeta i l’ésser humà, fins a aplegar més de 100 països, entre els quals Andorra, en la seva celebració.

Alhora, un any més, l’ONU ha tornat a posar el focus d’atenció en un aspecte de gran transcendència a l’hora de triar el tema per al Dia mundial del medi ambient 2019, que és combatre la contaminació de l’aire.

La principal causa d’aquesta contaminació a escala mundial, segons dades de l’Organització de les Nacions Unides, és principalment la crema de combustibles fòssils, fusta i biomassa per cuinar, escalfar o il·luminar, sistemes que encara utilitzen uns 3.000 milions de persones. S’estima que la contaminació de l’aire interior ha provocat 3,8 milions de morts prematures. En el sector industrial trobem encara moltes centrals elèctriques que cremen carbó, o una multitud de processos industrials que són una preocupació creixent en l’àmbit de la contaminació de l’aire; també el transport, que és causant del 25% de les emissions de CO2 a l’atmosfera i al qual s’atribueixen unes 400.000 morts prematures, la meitat derivades de la combustió del dièsel. Però no tota la contaminació atmosfèrica prové de l’activitat humana. Les erupcions volcàniques, les tempestes de pols i altres processos naturals també incideixen en la qualitat de l’aire.

Més enllà d’aquestes dades mundials, a Andorra tenim la sort de gaudir d’una bona qualitat de l’aire; durant l’any 2018 el temps en què la qualitat de l’aire va ser excel·lent o bona representa el 91% de l’any. Però no ens podem donar per satisfets perquè hem de treballar per assolir l’excel·lència en l’àmbit ambiental; el nostre país i la societat s’ho mereixen.

Hem de seguir implementant les accions previstes a l’Estratègia del medi atmosfèric per al període 2017-2030, una iniciativa que el Govern va aprovar l’any 2017 i que té com a finalitat reduir les emissions al medi atmosfèric, incidint concretament en les emissions provocades pel transport, les calefaccions i les activitats qualificades com a potencialment contaminants. L’Estratègia planteja objectius ambiciosos i accions concretes destinades a vigilar, conèixer i caracteritzar els indicadors del medi i també a prevenir i reduir les emissions.

La Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic inclou accions decidides en l’àmbit de l’edificació i de la mobilitat sostenible, amb un rol exemplar de l’Administració. En aquest sentit, la llei va més enllà dels passos ja iniciats, amb el programa Engega, el pla sectorial d’infraestructures verdes, el servei de bicicleta elèctrica compartida, un model més sostenible de transport públic o la plataforma de mobilitat, i preveu mesures exigents en aquesta matèria. Entre aquestes mesures destaquen l’obligació d’aprovar una estratègia nacional i plans de mobilitat parroquials, i el requeriment, a les empreses de més de 100 treballadors, d’establir plans de mobilitat sostenible per al seu personal.

Però més enllà de la responsabilitat de les administracions, resulta clau que les ciutadanes i els ciutadans siguem conscients que amb les nostres accions hem canviat el planeta d’una manera sense precedents, i hauran de ser les nostres accions les que esdevinguin solucions i alterna­tives per a un futur més soste­nible.