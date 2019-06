Actualitzada 03/06/2019 a les 20:17

Acabem de sortir d’una campanya electoral intensa que ens ha portat, a totes i a tots, em refereixo a aquells i a aquelles que hem treballat per explicar i defensar algun dels projectes que aspiraven a governar el país, a buscar una interlocució més directa i un contacte més proper amb l’elector. I després de les eleccions... silenci. Volgut o no. Però caiem en el parany de passar d’un extrem a l’altre sense ser conscients de les conseqüències que aquest buit sobtat implica.

La voluntat de Demòcrates és convertir aquest espai en una oportunitat per compartir totes les idees, iniciatives i anhels que sorgeixin dels homes i les dones que formen part d’aquest projecte que aviat farà una dècada que camina gràcies al suport de totes aquelles persones que ens han fet confiança i ser, alhora, una oportunitat per engrescar i implicar moltes d’altres que, estiguin o no en l’òrbita del partit, puguin llegir-hi arguments per assentir o bé discrepar però, en qualsevol cas, se sentin concernides amb el dia a dia de la política i puguin empatitzar-hi mínimament i es connectin al debat.

El propòsit d’aquestes set claus que avui estreno pretén ser una finestra oberta a la comunicació per a tots aquells que vulguin escoltar-nos i saber quines són les nostres inquietuds més enllà dels cicles electorals. Des de la tribuna en la qual tinguem l’oportunitat d’escriure, des de qualsevol canal o plataforma: mantenir una comunicació fluïda amb el ciutadà és un deure en què hem de perseverar, flexibilitzant i diversificant les estructures de comunicació oficials i adoptant un discurs més directe i diàfan que ens permeti a tots plegats sentir-nos més a prop els uns dels altres.

Perquè, en un país petit com el nostre no ens podem permetre caure en l’error d’oblidar-nos que la comunicació, en tots els àmbits, és un element imprescindible per mantenir un espai de diàleg sincer: sense escoltar, interpel·lar i debatre, difícilment ens podrem posar al lloc de l’altre i arribar a entendre les aspiracions que cadascú té, en l’àmbit particular, però també per al seu país.