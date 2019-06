Actualitzada 03/06/2019 a les 06:51

El valor d’una empresa és una profecia. Cap empresa té un valor concret, el valor és el resultat de que es trobin la oferta i la demanda, i dependrà del valor intrínsec del negoci i de l’habilitat de l’empresari de saber trobar diversos compradors.

És impossible saber el valor real d’un negoci, només es pot profetitzar. Això és així, perquè el valor d’una empresa es calcula en funció del que s’espera que guanyi en el futur, i això depèn del creixement que tindrà l’empresa, com es comportarà l’economia, què faran els competidors, i tot això no ho sap ningú amb certesa. Aquests elements juntament amb les ofertes que es rebin, seran els que determinaran de veritat quant ha de valer una empresa.

Quan estiguis negociant amb un comprador, el que realment li preocuparà és saber quant temps trigarà a recuperar la inversió, i quants diners li farà guanyar.

En el passat uns clients volien vendre la seva empresa, que guanyava 1 milió, i la volien vendre per 30 milions. No acceptaven menys perquè aquesta empresa havia estat la feina de la seva vida. Els vàrem comentar que amb aquest preu, el comprador tardaria 30 anys a recuperar la inversió i a partir d’aleshores podria començar a guanyar diners, i que potser aleshores ja s’hauria jubilat.

En la venda d’empreses, 2/3 parts de l’èxit rauen a dur a terme una recerca extraordinària de potencials inversors, no només a Andorra sinó també arreu del món. Per això és molt important disposar d’una xarxa internacional que et pugui posar en contacte amb inversors interessats a comprar negocis rendibles.

El veritable secret és trobar diversos compradors que estiguin disposats a competir per comprar l’empresa.

Tenint en compte que la venda de la teva empresa és probablement l’operació més important de la teva vida, si valores la teva empresa, val la pena trobar un equip d’experts que treballi perquè es compleixi el teu somni, i aconseguir el millor preu en l’operació.