Territori i valors

Actualitzada 31/05/2019 a les 06:09

Dilluns passat a la Tribuna d’aquest Diari l’apreciat Pere Babi publicava un article en el qual donava la seva visió sobre quina hauria de ser la destinació de Casa Rossell, incloent-hi algunes pinzellades de l’hotel Casamanya. Són dues edificacions molt apreciades a Ordino, pel que han estat, pel que han significat i el que signifiquen encara. No entro en el debat de com es poden mantenir conceptualment avui dia, ni m’atreveixo a proposar quin tipus d’equipament haurien d’acollir. És un debat intens, amb un vessant emotiu evident, però encara el té més de patrimonial, d’una part de la nostra història que és important saber traslladar a les noves generacions i amplificar a la societat en general.

Dimarts de la setmana passada Ordino va acollir un taller participatiu per debatre entre els ciutadans de la parròquia quin ha de ser el model de gestió del territori Biosfera amb motiu de la candidatura que es presentarà. L’experiència va ser un èxit. El treball es feia al voltant de taules rodones en les quals ciutadans pertanyents als diferents sectors opinaven i valoraven les diverses amenaces en cadascun. Per exemple, en el món de la cultura una de les principals preocupacions comunes és la pèrdua de les tradicions i costums populars, fet que suposa una pèrdua de la identitat sociocultural de la parròquia. O un altre, en el sector de l’educació valorant l’amenaça que suposa la falta de cohesió social i la pèrdua progressiva del sentiment i valors de la comunitat.

Un tema i un altre s’entrellacen, perquè si per alguna cosa hem de treballar és per la vinculació amb el territori i els seus valors. És la base de tot.

