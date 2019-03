Apostem per l'economia circular

Una Andorra on les persones compten és un país que pensa en les generacions futures

Actualitzada 19/03/2019 a les 07:11

Les darreres setmanes ha tingut una forta rellevància el fenomen Greta Thunberg, l’activista de només 16 anys que lidera la lluita contra el canvi climàtic i que, des de fa un any, fa vaga cada divendres davant del Parlament suec per protestar i reclamar mesures contra el canvi climàtic. El 15 de març, joves de més de 2.000 ciutats pertanyents a 123 països van sortir al carrer per donar suport a aquesta iniciativa, posant de manifest que aquesta problemàtica ens afecta a tots i arreu. Les tendències actuals de producció i de consum són una de les causes de degradació del medi ambient. Per tant, és important treballar per aconseguir un desenvolupament econòmic que sigui coherent amb un consum i una producció sostenibles i que, utilitzant menys recursos, proporcioni els mateixos béns. Els demòcrates defensem un creixement sostenible, de manera que tingui en compte les necessitats i les aspiracions presents, però també el llegat que deixarem a les generacions futures. És per aquest motiu que apostarem fermament per l’economia circular, inclosa als objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, una aposta que té clars beneficis socials, econòmics i mediambientals.

El cercle de l’economia circular gira al voltant de tres eixos: reduir, reciclar i reutilitzar, i per això ens comprometem a l’elaboració i desenvolupament del pla d’economia circular, que preveu que materials que avui són considerats residus puguin ser aprofitats per a d’altres processos. Diferents exemples serien els dels cereals restants de la producció de cervesa que actualment s’han de destruir i que podrien ser utilitzats com a part de l’alimentació del bestiar; les restes de líquids de producció de formatges que es podrien fer servir per abonar els conreus o materials de pavimentació de les carreteres que es podrien reutilitzar al sector de la construcció. Aquesta iniciativa anirà acompanyada d’accions complementàries per promocionar els hàbits de consum responsable i els productes de proximitat, reduir el malbaratament alimentari, la generació de residus i el consum de plàstics; implementar pràctiques de contractació pública sostenibles i eficients, i donar suport i reconeixement a les empreses privades per dur a terme la seva feina de manera sostenible.