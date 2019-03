Fa pocs dies DA va fer una proposta de crear un Servei d’Atenció Integral a la Do­na centrat en la salut sexual i reproductiva

La Salut Sexual i Reproductiva és definida pel Fons de Població de Nacions Unides com un “enfocament integral per analitzar i respondre a les necessitats d’homes i dones respecte a la sexualitat i la reproducció”. El 14 de juny del 2018 en la sessió de control al Govern vaig demanar pels serveis que garanteixin la planificació familiar i l’educació sexual i reproductiva a Andorra.

Durant la meva intervenció, vaig remarcar que els programes de planificació familiar i salut sexual i reproductiva tenien l’objectiu de salvar vides i millorar la salut de les persones que se’n beneficien. Gràcies a aquests programes públics es redueix la mortalitat materna, es poden prevenir embarassos no desitjats, i per tant avortaments, i es poden prevenir malalties de transmissió sexual. A més vaig recordar que el comissari de Drets Humans del Consell d’Europa reclamava que calia garantir l’accessibilitat i l’educació en aquesta matèria seguint les recomanacions internacionals relacionades amb els drets humans i amb els estàndards de l’OMS.

Vaig finalitzar fent una proposta que anava encaminada a crear una estratègia nacional amb l’objectiu de fer accions formatives als joves i adults, millorar l’atenció de la salut sexual i reproductiva dels ciutadans, formar els professionals i fer campanyes sobre la prevenció de les malalties de transmissió sexual, fer prevenció sobre embarassos no desitjats i sobre la millora en l’accessibilitat i finançament als mètodes anticonceptius mitjançant un Servei d’Atenció Integral a la Salut Sexual i Reproductiva.

Si s’hi fixen, no vaig parlar de dones en concret, vaig parlar de ciutadans, perquè la salut sexual i reproductiva no és una responsabilitat únicament de les dones, ni són les dones les úniques que els cal educació relacionada amb la planificació familiar i l’educació sexual responsable. Per tant, les dones, però també els homes, els joves i no tan joves i els LGTBI, han de ser beneficiaris d’un servei que contribueixi a assegurar la salut i el benestar de les persones, inclosa la informació i l’assessorament sobre planificació familiar per assegurar que tots els sectors de la societat coneguin els principis bàsics de la salut sexual i reproductiva.