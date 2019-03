La veritable felicitat involucra la nostra capacitat de superar obstacles

Actualitzada 15/03/2019 a les 21:19

La lectura del llibre L’home a la recerca del sentit de Viktor Frankl em va canviar la visió de les coses. El Dr. Frankl va passar tres intensos anys en els camps de concentració d’Auschwitz i Dachau. Va sobreviure a les condicions més extremes de deshumanització i sofriment. En va sortir victoriós gràcies a la seva convicció absoluta que la ment domina la circumstància, i que no s’ha d’esperar que la vida et doni, sinó que tens l’obligació de donar-li a la vida tot el que puguis. Els relats Viktor Frankl impacten profundament quan parla de la capacitat humana de transcendir les dificultats i d’anar descobrint la forma d’estimar-te a tu mateix i els que t’envolten.

Una de les millors cites del llibre és aquesta: “El que veritablement necessitem no és viure sense tensions, sinó adquirir la fortalesa per aconseguir els nostres objectius. No ens hem d’alliberar de les dificultats a tota costa, sinó trobar un significat propi a la vida que ens valgui la pena.”



Fa poques setmanes vaig llegir que de mes en mes la gent acudeix als psicòlegs i als psiquiatres al primer signe de trastorn emocional. En ells cerquen una ajuda per aconseguir tornar al camí de la felicitat en el termini més breu possible. I jo penso que potser no és cert que l’objectiu sigui tornar a la felicitat, sinó més aviat al plaer i al benestar.

Cal no confondre plaer i benestar amb felicitat. Els dos primers estan inclosos en el tercer, però no són el nucli. El “món feliç” de les solucions ràpides amb molta freqüència passa per alt el més important. L’autèntica felicitat no exclou certa mesura de malestar emocional i de dificultats. La veritable felicitat involucra la nostra capacitat de superar obstacles.

Superar els obstacles que la vida ens va posant al davant augmenta el nostre benestar, ens fa créixer l’autoestima i ens ajuda a sentir-nos agraïts per totes les coses valuoses de la vida, grans o petites.