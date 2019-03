Establir un sistema de Compliance Fiscal redueix el risc d’inco­m­pliments fiscals

Aquesta setmana es publica a Espanya la Norma UNE 19602 relativa a sistemes de gestió del compliment normatiu tributari.

Aquesta norma persegueix els objectius següents:

Difondre la cultura de prevenció i el compliment amb la normativa fiscal dintre de les empreses.

Establir mesures de vigilància i control per prevenir riscos tributaris i minimitzar la possibilitat que es cometin actes il·lícits en la liquidació de les obligacions fiscals per part de l’empresa.

Donar un major grau de seguretat i confiança a l’administració tributària, als administradors, accionistes i inversors que l’empresa està complint amb les seves obligacions fiscals.

Aquesta norma segueix el camí que ja han marcat les normes de compliment normatiu penal que varen iniciar aquest camí ja fa uns anys en els països anglosaxons i que a poc a poc s’estan implantant a tot el món.

Primer, apareix una norma que ha estat consensuada per l’administració pública, els professionals del sector i les grans empreses.

Segon, l’empresa posa els mitjans per implantar aquesta norma en la seva manera de funcionar dissenyant uns sistemes de compliment de la norma en qüestió, per evitar els riscos de sanció que poden anar des d’una quantitat monetària important fins, en els pitjors dels casos, al tancament de l’empresa.

El tercer pas és aconseguir que una empresa autoritzada certifiqui que s’ha establert aquest sistema de control intern d’acord amb aquesta norma, i emetre un certificat perquè tothom així ho reconegui.

L’emissió d’aquest certificat dona seguretat als administradors que, en cas d’incompliment, han fet tot el possible perquè l’empresa compleixi; per als accionistes i inversors es redueix el risc de tenir pèrdues en forma de sanció, i l’administració tributària sap que pot aplicar els seus recursos escassos d’inspecció en altres empreses que no hagin desenvolupat un sistema tan complet per evitar riscos d’incompliment.

