La veritable alternativa

Actualitzada 10/03/2019 a les 07:31

Volem una Andorra forta amb un present i un futur clarividents. Amb la irrupció de set propostes per assolir-ho, ens adonem de la diversitat de camins per aconseguir-ho amb postures i orientacions diferenciades. Doncs és hora d’anàlisis i d’interrogants, és hora d’escollir.

Els neguits estan tots interrelacionats i la línia de conducta ha de passar per un pacte de la transparència que ens confereixi credibilitat i estabilitat, confiança i seguretat. La transparència i el control dels conflictes d’interessos dels gestors públics s’aconsegueixen per llei i mai amb declaracions de béns, teatrals i que al cap i a la fi, suposen un safareig. Lamentablement el Govern, guardant-se la discrecionalitat, tot i disposar d’una fiscalitat homologada en un marc on el paradís fiscal s’ha evaporat, no ha estat capaç d’incorporar empreses i inversió estrangera rellevants. L’enfocament ha estat erroni, s’ha d’atreure empreses amb models que no dilueixin el que tenim, afavorint innovació tecnològica. Hi ha talent a Andorra i s’ha d’atreure més talent. Al no disposar d’una guardiola, d’un fons de maniobra i doncs amb absència de resiliència, no hi ha creixement, hi ha desceleració. Algunes opcions acorden prioritzar les subvencions i augmentar el salari mínim amb clau electoralista, pa per avui i gana per demà. Estem assistint a una subhasta patètica que pot enfonsar empreses enfrontant-les amb els assalariats. Els actors del concert econòmic han d’interactuar sense la mala praxi de l’intervencionisme de l’Estat. És evident que les famílies han de disposar d’uns ingressos per assolir una vida digna. Això s’aconsegueix afavorint el creixement que augmenta el PIB, reduint i controlant les despeses corrents de l’Estat, algunes supèrflues i innecessàries. La gent de la terceravia ho té clar, farà les anàlisis dels entorns i en tots els sectors, anirà a Europa demostrant credibilitat i prioritzant els interessos d’Andorra.