Brexit i tensions comercials han aturat les pujades de tipus dels bancs centrals

Actualitzada 25/02/2019 a les 07:43

El Banc Central Europeu (BCE) va començar a abaixar els tipus d’interès al novembre del 2013 fins a arribar paulatinament al 0% i així els ha mantingut fins a l’actualitat. Fa aproximadament un any parlàvem sobre la intenció del BCE de començar a apujar els tipus durant el 2019 de forma suau. Els Estats Units (EUA) portaven una mica d’avantatge a Europa en moure els tipus, ja l’havien apujat fins a l’1,75% i preveuen apujar-ho tres cops més el 2018-2019.

Aquest escenari preveia que les economies mundials estarien molt recuperades de la crisi financera, i amb tothom consumint molt, el principal problema seria controlar que no es disparés la inflació. Aquest objectiu s’aconseguia incrementant els tipus d’interès i donant incentius perquè la gent estalviï.

No obstant això, avui l’escenari de l’economia mundial ha canviat, l’amenaça de l’impacte que pot tenir el Brexit sobre l’economia Europea, les tensions comercials entre Xina i Estats Units que amenacen el comerç a nivell mundial i la dràstica reducció del creixement de l’economia Xinesa fan que les perspectives què l’economia mundial segueixi creixent a bon ritme s’hagin reduït.

Això ha dibuixat un nou panorama per als bancs centrals, on el problema ja no és que tothom consumeixi massa i que tinguem a prop el fantasma de la inflació, sinó tot el contrari, el que els bancs Centrals han de fer és fer poc atractiu l’estalvi perquè la gent segueixi consumint, malgrat la incertesa que no sabem com acabarà el Brexit, ni com afectaran les tensions comercials entre els grans països. Per això els bancs centrals han cancel·lat els seus plans d’apujar tipus d’interès. Alguns països com Austràlia ja han retallat el tipus d’interès que tenen en vigor. Europa ja el te a “0” a efectes pràctics, o sigui que retallar no pot, però el missatge que ens envia el BCE als que utilitzem l’euro és STOP a la pujada de tipus, durant una temporada els mantindrem baixos.