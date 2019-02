Els admirats 'youtubers'

Actualitzada 23/02/2019 a les 07:51

Ha arrencat una nova edició del Saló del videojoc, que des des del 2016 que va viure el bany de masses dels youtubers Willyrex i Vegetta777 ha establert una relació estreta amb aquests particulars professionals que es guanyen la vida jugant i gravant vídeos que pengen a la plataforma d’Internet. Dona la casualitat que Willyrex i Vegetta777 van ser, a més, els primers youtubers espanyols que anunciaven que havien traslladat la residència a Andorra. Des de llavors hi ha hagut un degoteig de companys de professió que han fet el mateix camí, fins al punt que Andorra acull una petita comunitat. Lolito Fdz. és un altre dels membres i és l’estrella convidada d’aquest Saló del videojoc. Ho serà des de casa, però els que acudeixin al Saló podran jugar amb ell al videojoc del qual és un gamer expert: el Fortnite. Són una comunitat, però, gens procliu als focus malgrat que Lolito va tenir una repercussió més que notable (i negativa) a l’anunciar que deixava Espa-nya perquè es paguen molts impostos. Potser per això mesuren les paraules públiques. La de youtuber forma part d’aquestes noves professions que han esclatat a l’entorn de les xarxes socials i Internet. Hi ha qui guanya diners mostrant dots de jugador de videojoc i qui ho fa convertint-se en icona de la moda a través d’Instagram. Sigui més o menys qüestionable, sigui just o injust que guanyin quantitats importants de diners per quelcom que no els suposa ni anys de formació ni (aparentment) un esforç particularment gran, són els nous temps. Molt més preocupant és quan les youtubers i ídols d’internautes són nenes jugant a ser grans instigades pels pares. El Consell de l’audiovisual de Catalunya i l’ONG Save the Children han sol·licitat a la fiscalia de menors espanyola que investigui un canal protagonitzat per dos nenes. Denuncien que, entre d’altres actituds qüestionables, es promouen estereotips de gènere. No tot s’hi val en aquests nous temps.