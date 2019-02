Maduresa als 12 anys

On posar el límit: 12 anys per ser escoltat però també per ser imputat penalment?

En temes d’infància, el darrer consell d’aquesta legislatura ens ha deixat dues noves lleis i els 12 anys apareixen en cadascuna d’elles. D’una banda, celebrem l’aprovació de la nova llei dels drets dels infants i els adolescents, àmpliament reclamada i una de les principals recomanacions del comitè dels drets dels infants. Aquesta nova llei és, però, només el primer pas, el marc teòric que recull tots els drets dels infants. Entre ells, el dret a ser escoltat sempre que hi hagi algun tema que els afecti directament i sempre a partir dels 12 anys. Es considera que en aquesta edat ja s’ha adquirit un grau de maduresa suficient per poder opinar i que aquesta opinió sigui tinguda en compte, per exemple, en casos d’assumptes familiars. A més, també s’obre la porta que siguin escoltats a edats més primerenques sempre segons la maduresa que mostrin. I, d’altra banda, també es va debatre i aprovar la llei de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat. Hi va haver molta controvèrsia pel fet que aquesta llei manté que l’edat mínima per ser imputat penalment siguin els 12 anys i es demanava que es pugés als 14. L’observació general número 10 del comitè dels drets dels infants limita l’edat mínima de responsabilitat penal als 12 anys i recomana establir-la entre els 14 i els 16 anys. Independentment dels motius que totes bandes tenien per defensar la seva postura i per no allargar-nos en els detalls de la llei, el que és més preocupant, al meu parer, és que si realment hi ha molts menors d’entre 12 i 14 anys que comencen a estar en conflicte amb la llei hauríem de plantejar-nos i analitzar amb profunditat què està passant a la nostra societat perquè infants i adolescents d’aquestes edat tan joves estiguin començant a delinquir. I esperem que sigui aquí on es posin els màxims esforços per donar la volta a aquesta situació i que siguin el mínim el nombre de menors que arribin a la justícia.