Estratègies de desinformació importades

Actualitzada 17/02/2019 a les 06:57

En molts aspectes, la lectura de la premsa dels darrers dies m’han remès al brillant assaig de George Lakoff titulat No pensis en un elefant (Don’t Think of an Elephant!). Aquest text, avui ja un clàssic del llenguatge i debat polítics, estableix que la paraula elefant ens fa pensar immediatament en un gran animal de trompa llarga i extraordinàries orelles i, fins i tot, si ens demanen que no pensem en un, immediatament ho portem a la nostra ment. És que com estableix Lakoff, les paraules no són innocents.

Durant els darrers temps, l’agenda d’alguns mitjans de comunicació, locals i veïns del sud, ha estat marcada per notícies plenes de falsedat i que, únicament, aporten calúmnies sense cap tipus d’element contrastable o ajustat a la realitat. Intenten, així, amb eines mancades d’escrúpols, mobilitzar l’opinió pública andorrana per confondre-la amb presumptes notícies difamatòries. Dona la sensació que aquests ocults interessos no tenen altra finalitat que la d’atacar exclusivament la reputació i el treball de persones que integren l’actual govern i del partit Demòcrates per Andorra, independentment del càrrec. Segurament, les persones que estan darrere d’aquest tipus de notícies pensen que aquesta és una bona estratègia per fer perdre les eleccions als demòcrates: “Difama, que sempre queda alguna cosa.”

És obvi que hi deu haver, doncs, gent interessada que surtin regularment aquestes notícies falses. Tot i que tenim exemples del nivell que adquireix la política quan es reemplaça el debat de fons per la desqualificació sistemàtica, aquest fet va més enllà: ens podem preguntar si el poder del diner pot, al nostre país, canviar el seu escenari polític, i també amb quina finalitat.

Aviat, ens trobarem en l’escenari d’una campanya electoral i no haurien d’oblidar que l’essència democràtica consisteix en la confrontació de projectes polítics, de manera seriosa, compromesa i respectuosa amb la ciutadania, defugint en els escenaris barroers de les fake news. Si l’escenari de debat que es vol instaurar és el que se sustenti en informació fraudulenta amb la intenció d’enganyar i portar l’electorat a la confusió, en aquest escenari no hi trobaran els Demòcrates.