Actualitzada 05/02/2019 a les 20:32

Article 2.1 de la Constitució: la llengua oficial de l’Estat es el català. Aquí som molt moderns i creiem que posant noms en anglès atraurem més turisme, oblidant el que ens marca la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial: Article 1. La llengua oficial de l’Estat és el català (en consonància amb la Constitució). Article 8. El català és la llengua emprada per totes les institucions públiques d’Andorra. Article 15. Els noms comercials, les denominacions socials i els rètols d’establiments s’han de redactar en català. Entre altres articles varis... Hi ha comuns que no ho veuen així, creant una associació sota la marca The Shopping Mile, en anglès. Una unió de Meritxell, Vivand (el títol ja no anava en consonància amb la llei) i el Fener, a Andorra la Vella i Escaldes. Veiem, doncs, que els comuns esmentats es passen la llei pel forro, no vetllen pel patrimoni lingüístic andorrà (article 2 de la mateixa llei), no protegeixen la llengua oficial (article 7) i tampoc compleixen l’article 12, la llengua catalana és la llengua d’ús general en totes les activitats socials i públiques. Tot plegat hauria de comportar un expedient per infracció amb la corresponent sanció, però no serà així, ja hi estem acostumats amb The Cloud i altres invents del TBO... Si comuns i Govern no compleixen la llei, com hem d’anar a sancionar els comerciants que fan el que poden i com poden? Per què hem de criticar que els cartells al Pas de la Casa estiguin en francès (turisme majoritari)? Un títol o nom en català no faria cap mal, compliria la llei i els turistes el podrien aprendre ràpidament.

