DA i el preu dels lloguers

Actualitzada 30/11/2018 a les 20:34

Alfons Clavera

L’article 33 de la Constitució preveu que: “Els poders públics han de promoure les condicions necessàries per fer efectiu el dret de tothom a gaudir d’un habitatge digne.” El Govern de DA en els dos mandats no ha fet res perquè aquest dret constitucional sigui realment efectiu. No només no ha fet res per complir la Carta Magna, sinó que ara que el seu darrer mandat toca a la seva fi ha volgut enganyar la ciutadania.

M’explico: la Comissió Nacional de l’Habitatge durant dues legislatures ha estat inoperant. Ara que tot crema perquè existeix un clamor social de queixa per l’elevat preu de l’habitatge de lloguer cal apagar ràpidament el foc. El Govern decideix posar en marxa aquesta comissió i la primera decisió que s’adopta és recollir dades per començar a estudiar el problema, i així poder determinar el preu mitjà de lloguer de cada zona.

Les dades que el departament d’Estadística posa sobre la taula resulten ser errònies. La ciutadania posa el crit al cel perquè les dades aportades pel departament governamental no eren reals, estan completament desfasades i només tenen com a objectiu amagar el problema real. Comencem bé. Ha de sortir el ministre portaveu a corre-cuita a demanar excuses davant de la queixa de la ciutadania per l’equivocació en les dades.

El primer error és pretendre resoldre el problema mitjançant una comissió. Ja ho deia Napoleó Bonaparte en la seva celebre frase: “Si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore nombra una comisión.”

Aquesta és la política de DA, amagar el cap sota l’ala, la política de la tortuga, no oferir solucions pràctiques davant de temes que preocupen molt la ciutadania. Qui dia passa any empeny. Si vostès creuen que la Comissió de l’Habitatge del Govern de DA els resoldrà el problema ho porten cru. DA diu: primer cal estudiar el problema i després ja trobarem la solució.

Els liberals diem que no cal estudiar res. El problema existeix, és real i preocupant. Hi ha més de 3.000 pisos vuits que no estan actualment al mercat de lloguer. Cal donar solucions immediates, no s’ha de perdre més temps, ni marejar la perdiu, cal implementar mesures de xoc immediates per tallar d’arrel aquest greu problema.

Els liberals ho farem en el programa electoral que presentarem als andorrans per a les properes eleccions generals.