La realitat de la mútua

No cal fer un històric de la mútua dels funcionaris per veure que ha quedat demostrat que amb una gestió correcta la mútua és sostenible, sabent que sempre hi ha algun espavilat que intenta treure’n un profit personal il·lícit. Tots ens hem de felicitar del resultat obtingut a dia d’avui. Els integrants de la plataforma sindical tenim molt clar quins són els compromisos adquirits en la gestió de la mútua dels funcionaris, donar el millor servei possible als funcionaris usuaris d’aquesta mútua garantint la seva sostenibilitat. Mai ens hem plantejat la mútua com una empresa privada, el seu objectiu és totalment diferent, segons el nostre parer, al d’obtenir uns beneficis a final de cada exercici. És per aquest motiu que la plataforma sindical lluitarà perquè tots els usuaris de la mútua cobrin el dia 25 de cada mes igual que s’ha estat produint fins al moment, alhora que estem en contra del nou reglament que la junta de la mútua acaba d’aprovar. El fet que alguns dels usuaris de la mútua n’hagin fet un mal ús no implica que tota la resta d’usuaris hagin de ser penalitzats, mai s’hauria hagut d’haver arribat aquí, el que cal és assegurar que qui la fa la pagui en el nou reglament de la mútua, ja que aquest s’havia de canviar. Incloure un règim sancionador prou potent per assegurar que cap espavilat intenti defraudar la mútua. Tenim un fons suficient per assegurar uns quants mesos la viabilitat de la mútua i, a més a més, tenim la possibilitat de variar la cotització si la situació ho requereix sobre les aportacions, com ja havíem fet amb anterioritat. Cal retornar als mutualistes el poder de decisió sobre la mútua, cal que les decisions importants de la mútua siguin consensuades amb els mutualistes i si ells decideixen canviar el sistema de cobrament, que sigui tenint tots els elements informatius necessaris. La nostra humil opinió és que no hi ha cap motiu per variar el sistema de cobrament de la mútua, només cal prendre les precaucions que siguin necessàries.

#1 The Observer

(30/11/18 07:07)