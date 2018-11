563 euros al mes

Si DA no sap el preu dels lloguers, com vol solucionar el problema?

DA s’equivoca molt en les seves polítiques per afrontar la crisi de l’habitatge perquè desconeix el problema. Sense tenir-ne ni idea és impossible poder solucionar res. Aquesta és la principal hipòtesi que es pot formular amb relació a les grans dificultats de DA per abordar la greu situació d’infinitat de ciutadanes i ciutadans: per a molts és impossible accedir a un habitatge digne amb els recursos econòmics de què disposen.

Per demostrar aquesta conjectura només cal recordar que dimarts Govern creia que el preu mitjà dels lloguers a Andorra se situa entre els 539,54 i els 587,3 euros al mes, que havia augmentat només entre un 0,2% i un 0,6% respecte a l’any anterior i que un pis de compra de 100 metres quadrats costa 205.000 euros. Simplement indignant.

L’anunci es va fer a la segona de les reunions de la Comissió Nacional de l’Habitatge, presidida pel ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior i proper candidat a cap de Govern per DA, Xavier Espot. A la mateixa trobada hi van participar quatre ministres més. Cap dels cinc es va adonar que les xifres no corresponien ni de bon tros a la realitat; les van donar per bones, les van fer públiques i encara consten a les notícies de la pàgina web del Govern.

Possiblement és que tota aquesta problemàtica no forma part del seu plànol vital. Només cal estar en contacte amb el carrer i tocar de peus a terra (com ho fa el Raonador dia a dia) per conèixer una o més situacions dramàtiques en les quals s’ha trobat algú de nosaltres, dels nostres familiars, amics o coneguts amb relació a l’augment abusiu del preu dels lloguers. I com és normal, dimecres Govern va haver de matisar la informació. Va desmentir les dades però, lamentablement, no les va actualitzar.

Aquest fet confirma que a dia d’avui, després de mesos de parlar-ne, no saben quin és el preu mitjà dels lloguers. Però les ciutadanes i els ciutadans no s’han de preocupar. Govern encarregarà el milmilionèsim estudi per conèixer d’una manera exacta què és el que paguem de lloguer al mes. Si DA no coneix aquestes dades tan bàsiques, un es pregunta com carai van pensar en les mesures de la llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges que pretenen aprovar per tràmit d’urgència. Talment un cas paranormal.

