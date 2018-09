Has tingut èxit a la vida?

Perseguir un somni i tenir èxit a la vida no sempre és fàcil

Els uns diuen que l’èxit està a l’abast de tothom i els altres que només està reservat a una elit, de fet l’èxit és un camí que emprenem cap a una meta que ens hem fixat prèviament, sense oblidar mai que el pilot de la teva vida ets tu i que només està a l’abast de la teva mà; deixar el teu somni en mans de terceres persones farà que no arribis a assolir la teva meta, el teu èxit, ja que pots acabar assolint el projecte, el somni o la meta d’algú altre, i això a la llarga ens pot passar factura emocionalment o inclús físicament si es tractés d’èxits esportius. Per a la majoria dels mortals el fet de tenir un somni és donar-li sentit a la vida pel sol fet d’assolir-lo, però cal tenir en compte que hi ha tants tipus d’èxits com persones hi ha al món, i perseguir l’èxit personal de cada un de nosaltres suposa focalitzar-nos en allò que volem nosaltres i demanar-nos què és més important: la feina, la família, la nostra contribució a la societat o el nostre desenvolupament personal, ja que molt sovint l’èxit que perseguim no reuneix els cànons establerts per la societat i això ens condiciona moltíssim i ens porta a contradir-nos i enganyar-nos de tal manera que podem arribar a perdre de vista la nostra pròpia meta, deixant pel camí els nostres propis somnis i la vida que realment ens pot fer feliços, ja sigui sent pastisser o bomber, arquitecte, mestre o metge, tenir 2 carreres i 4 màsters o gaudir formant una gran família. No tots a la vida tenim els mateixos somnis i l’èxit de la teva vida el tens tu a les teves mans. Escolta’t a tu mateix i no deixis de caminar pel camí que et durà al teu èxit, només cal que et despullis de les pors que puguis tenir i que encetis la travessa segur d’arribar a la meta. Quan prenem consciència del que volem realment a la vida, l’èxit està assegurat. D’ençà que comencis tot fluirà i el teu somni esdevindrà realitat.