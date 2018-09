SMS fraudulents

Actualitzada 26/09/2018 a les 06:41

No fa massa temps vaig rebre un SMS en el qual se m’anunciava que havia guanyat 850.000 dòlars, quina alegria oi? Tan sols havia d’entrar a un enllaç i comunicar les meves dades, fàcil oi? Evidentment el vaig eliminar a correcuita, amb el perill que si no cliques prou bé al missatge, en lloc de seleccionar per eliminar el pots obrir. Aquests tipus de missatges són bastant freqüents, ja sabem tots que ningú regala res, però sempre deu haver-hi algú que pica, si no fos així, no els farien. Sempre surt ràpidament la nota d’Andorra Telecom o de la policia andorrana avisant d’aquests fraus, val a dir-ho, però evidentment sempre quan ja ha començat l’atac i porta uns quants dies atacant.

El que no m’agrada és el comentari, crec que de la policia, “no es pot desemmascarar els estafadors, és tan complicat com gairebé impossible”. Aquests tipus de missatges sempre van acompanyats d’una adreça de correu electrònic que algú evidentment ha sol·licitat. No es pot saber qui?

Sempre provenen d’una IP determinada, tampoc es pot investigar i trobar d’on ve i de qui és? En el cas al qual faig referència provenien d’un telèfon de Suïssa. Tampoc es pot saber qui té el telèfon al seu nom?

Els meus coneixements sobre el tema d’aquestes possibles investigacions són molt escassos, però a les pel·lícules ho troben tot.

Tot plegat em recorda el cas d’una suplantació en un article a la premsa on no es va trobar el suplantador per demanar les dades massa tard.

No serà que no es maten gaire per trobar els possibles defraudadors?