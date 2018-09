Joves en inclusió, programa necessari

El que fa anys que demanàvem, avui és una realitat en fase de prova pilot durant el primer any de funcionament. Un gran pas endavant per a les persones amb discapacitat

Actualitzada 25/09/2018 a les 06:54

Inés Martí

El que fa anys que demanàvem, avui és una realitat, de moment en fase de prova pilot durant el primer any de funcionament. Un gran pas endavant en favor dels drets, de la inclusió i desenvolupament de les persones amb discapacitat amb alta necessitat de suport.

Ahir es va inaugurar al nostre país el programa Joves en Inclusió (JEI), un programa centrat de manera específica en les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA). Cada usuari tindrà el seu propi programa per treballar les seves habilitats individuals, tant a nivell formatiu com terapèutic, fet que permetrà la consolidació de les habilitats i capacitats ja adquirides i l’assoliment de nous objectius i reptes per poder dur una vida inclusiva en el si de la comunitat.

Una altra característica remarcable del JEI és que els professionals que s’ocupen tenen perfils altament especialitzats en TEA, i aquests han dissenyat els programes específics per a cada persona per tal de potenciar al màxim les seves habilitats, continuïn aprenent i s’integrin i interaccionin amb els altres amb més facilitat. Aquests professionals acompanyaran i faran un seguiment de cada persona i treballaran conjuntament amb les famílies, establint pautes i estratègies, per seguir desenvolupant les diferents capacitats de cada usuari i consolidant el seu aprenentatge.

És un programa ambiciós que es recolza en evidències científiques i que permetrà als joves seguir una formació inclosa en la societat. Després d’acabar l’escolarització inclusiva, seguiran aprenent i sent membres de la comunitat. Així es dona, també, compliment a la convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat, la qual va ser ratificada per Andor­ra l’any 2013 amb un alt estàndard de qualitat i un màxim respecte pels seus drets.

La prova pilot, que s’allargarà tot un any, treballa amb quatre o cinc joves d’entre 16 i 25 anys amb altes necessitats de suport i vol potenciar la inclusió amb activitats a la comunitat: sortides a la piscina, al gimnàs, als punts joves del país, espais on cal interactuar, així com intercanviar experiències dins del propi JEI, obert a la societat i a diferents actors i entitats. El JEI funciona des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda, i no tanca per vacances, per afavorir l’estabilitat tan necessària per a una persona amb TEA. Autea, a més de col·laborar amb el finançament de les aules sensorial i de psicomotricitat del JEI, s’ha implicat en el seguiment del programa i la certificació de qualitat del mateix.

Avui, com a país, ens hem de felicitar perquè donem, per fi, resposta a una petició llargament demandada per la nostra associació, per les famílies i professionals, amb un programa avalat per la comunitat científica especialitzada en TEA i que sense dubte marcarà un abans i un després en l’abordatge educatiu del trastorn de l’espectre autista.

Aquest programa s’ha posat en marxa gràcies, sobretot, a la Fundació Privada Tutelar, que és qui l’ha impulsat, el ministeri d’Afers Socials, que hi col·labora, i a Autea, que també hi participa.

Felicitats i gràcies a tots els que ho han fet possible.



*Inés Martí, Presidenta Autea i la junta directiva