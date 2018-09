'Andorra Business Country'

Actualitzada 24/09/2018 a les 06:38

Andorra està situat en el cor de les muntanyes dels Pirineus a unes dues hores dels aeroports de Barcelona i Tolosa i només té 80.000 habitants. Tot i això, aconsegueix atreure més de vuit milions de turistes, dels quals es queden a pernoctar com a mínim una nit més de tres milions. Aquests turistes tenen una bona capacitat de compra, ja que adquireixen més de 2,5 milions de dies d’esquí i 0,4 milions de tiquets a Caldea. Això dibuixa un mercat andorrà d’oportunitats amb molts clients potencials per a qui el sàpiga aprofitar.

Històricament, el turisme que visita Andorra ha estat una gran oportunitat per al sector comercial, ja que el pol d’atracció que representava el sector turístic ha estat suficient per posar el client davant dels comerços, i el diferencial impositiu i de preus han fet la resta. Això ha fet que el nostre sector comercial es concentrés més a vendre que a desenvolupar grans estratègies per atreure clients, ja que aquestes estratègies, conscientment o inconscientment, estaven delegades al sector turístic.

Amb el pas dels anys, el turista ha canviat els hàbits de consum i ara disposa de molta informació a través d’Internet. La pèrdua del diferencial de preus amb els països veïns ha fet que molts deixin de veure Andorra com un destí de compres. La conseqüència ha estat que el sector comercial ha perdut vendes i empleats.

Si el comerç andorrà vol seguir competint ha d’evolucionar i buscar noves propostes aprofitant les noves tecnologies i Internet. Les grans empreses del país ja han iniciat aquest camí, la resta del sector comercial també ho ha de fer. A poc a poc arriben empreses comercials en forma d’inversió estrangera com Xiaomi, Douglas, Cotet, Yves Rocher i Afflelou, entre d’altres. Això ens indica que el mercat andorrà és atractiu, i que si tenim el producte i l’estratègia adequada Andorra també pot ser un bon país per fer business per al sector comercial.



*Vladimir Fernàndez Armengol, Soci de Crowe