La protecció dels clients

La prioritat de la banca andorrana

Actualitzada 18/09/2018 a les 06:58

Una de les prioritats de la banca andorrana és oferir el millor servei als nostres clients, que més enllà de la rendibilitat de les seves inversions, valoren la solidesa i solvència del sistema financer en el qual inverteixen. És amb aquest objectiu que es prenen les decisions estratègiques del sector.

Des de l’any 2011, Andorra comptava amb una llei que regulava un sistema de garantia de dipòsits i inversions amb la finalitat de garantir la devolució dels fons en efectiu i dels valors dipositats a les entitats bancàries membres de dit sistema als beneficiaris del mateix. D’aquesta manera, tot i que no existia cap obligació legal en aquest sentit, Andorra es dotava d’un sistema de protecció per a les persones físiques i jurídiques beneficiàries del sitema. D’acord amb l’evolució dels referents europeus, es va fixar els imports màxims de cobertura de 100.000 euros per dipositant i 100.000 euros per inversor, per cada entitat.

Seguint els compromisos adquirits per Andorra en el marc de l’Acord Monetari firmat amb la Unió Europea, el proppassat dia 13 de setembre, el Consell General va aprovar la transposició de la Directiva 2014/49/UE relativa als sistemes de garantia de dipòsits i la Directiva 97/9/CE relativa als sistemes d’indemnització dels inversors.

La nova llei regula el règim de cobertura per als dipòsits bancaris, que es manté en els 100.000 euros, però a més s’incorporen cobertures addicionals que poden estendre la cobertura fins a assolir els 300.000 euros en casos excepcionals.

Pel que fa al règim de cobertura per a les inversions, tot i que la Directiva 97/9/CE contempla un límit de cobertura d’inversions mínim de 20.000 euros, s’ha optat per mantenir la cobertura de 100.000 euros per titular d’inversions, tal com ja establia la Llei 1/2011 anterior. Per tant, el sistema financer andorrà reitera el seu compromís envers la protecció de l’inversor.

La llei regula les aportacions que hauran de fer les entitats bancàries equivalents al 0,8% dels dipòsits garantits abans del juny del 2024. Addicionalment, tot i que no es disposa a la directiva, la llei preveu que les entitats continuïn fent contribucions amb la finalitat de disposar d’un volum addicional de recursos equivalent a l’1,6% dels dipòsits garantits. Per tant, una mostra més de la fortalesa del sistema.

Amb aquestes mesures, Andorra segueix el seu camí en l’adopció del cabal comunitari i l’homologació als estàndards internacionals, contribuint així amb una de les prioritats de la banca andorrana que és garantir la màxima protecció als nostres clients.



* Esther Puigcercós, Directora general d’Andorran Banking

#1 Islàndia dels Pirineus

(18/09/18 09:13)