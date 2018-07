Res millor que la nostra cooperació en l’àmbit postal per mostrar que les relacions amb Andorra venen d’abans de l’establiment de relacions diplomàtiques

Actualitzada 16/07/2018 a les 20:43

Manuel Montobbio

Ahir vam celebrar l’acte institucional de commemoració a Andorra del XXV aniversari de les relacions diplomàtiques entre Andorra i Espanya amb motiu de la inauguració, a la seu del Consell General, de l’exposició Segells d’Andorra 1993-2018, comissariada expressament per celebrar-ho pel departament de filatèlia de Correus. Acte que forma part del conjunt d’actes institucionals de commemoració del XXV aniversari, i complementa el que va tenir lloc el 4 de juny a la Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre a Madrid, i s’insereix en la programació d’activitats de commemoració i de reflexió de balanç i de futur que durant aquest any duem a terme, a Andorra i a Espanya, en els àmbits cultural, empresarial, de diplomàcia pública i centres de pensament.

En el com, car res millor que la nostra cooperació en l’àmbit postal per mostrar que les nostres relacions amb Andorra venen d’abans, de més enllà o més lluny de l’establiment de relacions diplomàtiques, com reflecteix el fet que Correus espanyols està present amb les seves oficines i atén –juntament amb La Poste francesa– els serveis postals d’Andorra des del 1928. Una cooperació que fa possible la prestació de serveis postals a Andorra, essencial per a la seva vida en aquest àmbit, com ho és la cooperació entre Andorra i Espanya en tants d’altres.

En el què, car el segell compleix una funció de pagament d’un enviament postal; i alhora ens mostra la societat des de la qual s’envia i el seu món, o més bé la seva visió d’aquest i el seu missatge al món: reflecteix com els andorrans s’han vist a si mateixos i a l’Andorra que a través dels segells han volgut mostrar a Espanya i al món. Una Andorra de la qual se’n mostren els paisatges i monuments emblemàtics, la seva flora i fauna, les seves tradicions i costums, personatges que han marcat la seva història recent i comunitats que mostren la seva diversitat poblacional; així com els grans esdeveniments i aniversaris durant aquests vint-i-cinc anys de vida col·lectiva, des de l’aprovació de la Constitució i els seus aniversaris, a l’ingrés al Consell d’Europa o al dos-cents cinquanta aniversari del Manual Digest, o el vint-i-cinquè del Cercle de les Arts i les Lletres, de la Societat Andor­rana de Ciències, de l’Escola Andorrana, de la Creu Roja andor­rana i altres institucions. Sense oblidar la Capitalitat Cultural Iberoamericana d’Andorra la Vella el 2016 i altres referents culturals compartits que hem commemorat aquests anys, com ara els centenaris de Verdaguer, Rodoreda o Llull. O el XXV aniversari de la Constitució d’Andorra, i el de les relacions diplomàtiques que en aquesta exposició commemorem.

Ens deia Wittgenstein que tota llengua, tota cultura, reflecteix una Weltanschaaung, una visió del món: reflecteixen també aquests vint-i-cinc anys de segells del Correu espanyol a Andorra una visió d’Andorra i del món des d’Andorra. Mostrar-la i compartir-la constitueix el seu propòsit i vocació. Recórrer-la, ocasió de contemplar i celebrar aquests vint-i-cinc anys de relacions diplomàtiques entre Espanya i Andorra, encarar amb esperança el camí a recórrer a la llum del camí recorregut. Doncs ens deia María Zambrano que l’ara i la vida transcorren entre el present del passat, o la memòria, i el present del futur, o l’esperança. Tot exercici de memòria –i aquesta exposició ho és– ens planteja el repte de transformar-la en esperança. Benvinguts a recórrer-la, amb el desig que el present del passat, la memòria d’aquests vint-i-cinc anys que reflecteixen aquests segells, alimenti l’esperança del futur i el camí a recórrer en ell entre Andorra i Espanya.