Càritas cedeix un habitatge al Govern

Cara i creu del pis que l’entitat

deixa per poder acollir refugiats

Actualitzada 13/07/2018 a les 06:56

La cara: cal aplaudir que Càritas cedeixi gratuïtament un habitatge al Govern d’Andor­ra per un període de tres anys. Una cessió que pot ser renovable cada any si les dues parts hi estan interessades. Aquest dimarts, 10 de juny, en roda de premsa, es va fer públic el conveni de col·laboració signat entre les dues parts.

Càritas en el seu blog explica que l’objectiu de la cessió és donar cobertura a les necessitats d’habitatge i mitigar les carències de la població andorrana o que sojorni al Principat d’Andor­ra i que, a conseqüència d’un risc d’exclusió social, tingui dificultats o es trobi davant de la impossibilitat de cercar un pis. L’ONG, a més, proposa que davant la propera arribada d’un grup de refugiats es pugui utilitzar aquest espai per allotjar-los dignament.

La societat andorrana mai podrà estar prou agraïda a la tasca que desenvolupa Càritas així com als voluntaris que fan que aquesta institució funcioni. La seva contribució, dedicació i ajuda envers els més desafavorits és incalculable.

La creu: la cessió de l’habitatge de manera gratuïta per part de Càritas és extraordinària i, per tant, l’agraïment del Govern hauria d’haver estat a l’altura. I la roda de premsa convocada pel ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior a l’edifici de Govern no ho va estar. És més un acte per treure’n un rèdit polític, perquè tal com es va desenvolupar sembla respondre a l’extraordinària voràgine de portades que té darrerament el ministre.

A més, en aquesta ocasió tots els mèrits són de Càritas, que fa una cessió totalment altruista, no del Govern, que únicament la rep, per tant no és gaire estètic que es convoqui la compareixença davant els mitjans ni que l’escenifiqui a la seva sala de premsa.

I, per finalitzar, preocupa de forma important que hagin d’arribar a Andorra refugiats dels quals fa més de tres anys que se’n parla i el Govern no tingui a dia d’avui habitatges on ubicar-los dignament i hagi de ser una institució externa que posi a disposició algun d’aquests espais. Recordo que l’executiu fa set anys que disposa d’entre 334 i 415 milions d’euros anuals, així que no serà per recursos. Tot plegat, una llàstima.