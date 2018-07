Les enquestes polítiques

Aquesta setmana hem conegut els resultats de l’enquesta d’opinió política del primer semestre del 2018

Actualitzada 09/07/2018 a les 06:48

Aquesta no deixa de ser una eina que ens mostra les percepcions de la població sobre diferents aspectes relacionats amb l’actualitat política del nostre país.

Entre les diferents dades presentades, i cal dir que de les més destacades, trobem la percepció que tenen els ciutadans sobre polítics actuals i no tan actuals, ja que n’hi ha alguns que es troben fora de l’esfera política des de fa molt de temps.

També trobem l’evolució de la intenció del vot de les diferents formacions polítiques actuals i es remarca el grup de població que o bé no expressa la seva opinió o preferència política, o bé expressa l’interès o desinterès en la política deixant les dades en un mar de dubtes.

Si recordem altres enquestes, tant nacionals com internacionals, podrem estar d’acord en el fet que no sempre han encertat les projeccions amb els resultats electorals, a causa que el factor abstenció resulta determinant.

El fenomen de l’abstenció en alça és comú a la majoria de països, motiu pel qual caldria posar l’accent per part de tots els polítics per entendre que provoca l’abstenció, i comprendre què causa la desafecció política.

Caldria centrar l’anàlisi no tant en la posició que ha aconseguit cadascú, sinó què es pot fer per disminuir l’abstenció i la desafecció política i generar un sentiment d’apropament amb els ciutadans.

Però estic segura que existeix un element fonamental i comú entre tots que hem de tenir en compte, i sobretot els que pretenen concórrer a les properes eleccions, que és la manca de comunicació eficaç i la informació deficient que arriba al ciutadà.

De ben segur que tots ens equivoquem, és el que té participar en la vida pública i prendre decisions. I segurament tots prenem decisions o fem coses que el ciutadà no pot comprendre, i ens allunya de forma progressiva de la realitat de les persones.

Tot i que estem a l’era de la comunicació, aquesta no la utilitzem correctament per millorar la informació efectiva i important amb els ciutadans dia rere dia, en canvi quan arriben les campanyes electorals som hàbils per arribar a tothom sense tenir en compte que el ciutadà ja s’ha oblidat de nosaltres.